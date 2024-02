Vilzing: Erfolgscoach Eibl verlängert am Huthgarten

Die DJK Vilzing bringt kurz vor dem Restrundenstart eine wichtige Personalie in trockene Tücher: Chefcoach Josef Eibl verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und setzt seine erfolgreiche Arbeit beim aktuellen Regionalliga-Zweiten fort.

Die DJK Vilzing ist in der Regionalliga Bayern das Überraschungsteam der Saison 23/24. Wohl die Wenigsten hätten damit gerechnet, dass sich der Verein aus dem oberpfälzischen Cham mit den Profis der Würzburger Kickers um die Meisterschaft duellieren wird. Zur Winterpause sind es drei Zähler Rückstand auf die Spitze für die DJK, der erste Verfolger TSV Aubstadt ist zehn Zähler entfernt.

Kein Wunder also, dass die sportliche Leitung hochzufrieden ist mit der Arbeit von Chefcoach Josef "Beppo" Eibl. Dem Wunsch, auch in der nächsten Saison zusammenzuarbeiten, hat der 37-jährige A-Lizenzinhaber nun entsprochen: "Seine Zusage freut uns sehr, das ist ein zentraler Baustein für die Personalplanung und zugleich mitunter auch wegweisend für die weiteren Gespräche mit dem Rest des Trainerteams und weiteren Spielern", so der Sportliche Leiter Josef Beller.

Vilzings Erfolgscoach selbst sah ebenso keinen Grund, das Weite zu suchen: "Der Verein hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt, wir sind mittlerweile in der Regionalliga Bayern so richtig angekommen. Wir feiern hier viele Fußballfeste, die Mannschaft ist top, das sportliche Umfeld ist top. Deshalb war es die logische Konsequenz, dass ich hier weitermache, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht".

Drei erfolgreiche Spielzeiten

Eibl geht damit in seine vierte Spielzeit. Für den hauptberuflichen Lehrer ist sein Engagement am Huthgarten bislang eine einzige Erfolgsgeschichte: In der ersten Spielzeit gelang dem Team unter seiner Führung die Meisterschaft in der Bayernliga, es folgte der direkte Klassenerhalt in der Regionalliga. Und nun steht man mit 50 Punkten und den meisten geschossenen Tore zum Winter auf Rang zwei der vierthöchsten Spielklasse. An einen weiteren Aufstieg aber denkt man in Vilzing derzeit nicht.

"Uns freut es wirklich sehr, dass Beppo weitermacht. Was er im Gesamten leistet, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen", gibt Vilzings Fußballabteilungsleiter Roland Dachauer zu Protokoll. "Und damit ist nicht nur das Sportliche gemeint, auf diesem Niveau Beruf, Familie und Trainerjob so zu managen, wie er es schafft, ist beeindruckend."