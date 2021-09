Vilzing-Coach Eibl: "Bamberg spielt bisher herausragend"

Das absolute Topspiel des 13. Spieltags der Bayernliga Nord steigt am Samstag zwischen der DJK Vilzing und dem FC Eintracht Bamberg. Eröffnet wird der Spieltag mit drei Freitagsspielen, in denen die Rollen klar verteilt sind.

Wenn am Freitag die Bayernliga in die 13. Spielrunde geht, dürfte Aberglauben vermutlich keine große Rolle spielen. Dafür sind die Rollen in den Abendspielen eigentlich klar verteilt. Da gehen drei Heimteams an den Start, die gegen den Gast aus tabellarischer Sicht die Favoritenrolle tragen. Doch gerade davon will keiner der beteiligten Übungsleiter etwas wissen. Weder Florian Schlicker, dessen Feuchter den Würzburger FV - oder pardon, jetzt FV 04 Würzburg - empfangen, noch Gebenbachs Trainer Franz Koller können sich mit der Favoritenrolle anfreunden.

DJK Gebenbach - SV Seligenporten

Während sich beim bislang starken Aufsteiger südlich von Nürnberg auch unter der Woche die Personalsituation nicht entscheidend entspannt hat, ist die Lage bei den Gebenbacher sogar noch etwas schlechter geworden. Denn die Verletztenmisere bei der DJK vor dem Heimspiel gegen den SV Seligenporten geht weiter, und einige zuletzt aus der zweiten Mannschaft nachgerückten Akteure stehen wegen einiger Blessuren nun auch nicht zur Verfügung. Dennoch schanzen die Beobachter der DJK im Spiel gegen das Tabellenschlusslicht aus dem Kloster alle Trümpfe zu. Koller freilich warnt eindringlich vor dem Gast. "Wir dürfen uns hier auf gar keinen Fall nur an der Tabelle orientieren. Das ist dann vor allem Kopfsache, daher müssen wir absolut entschlossen und konzentriert auftreten." Sein Gegenüber Gerd Klaus dagegen kann aus seinem komplett runderneuerten Kader schöpfen, weiß aber auch, dass seine "Mannschaft noch immer viel dazu lernen muss. Unsere Spielanlage ist eigentlich soweit ganz gut, aber uns fehlt in vielen entscheidenden Szenen die Cleverness".

SC Feucht - FV 04 Würzburg

Gehen wir aber noch einmal kurz zurück nach Feucht. Dort erwarten die Hausherren im Waldstadion einen Verein mit einem großen Namen aber enttäuschend wenig Punkten. Ganze sieben haben die Würzburger bislang erreicht, und das sind stolze 14 weniger als der Neuling. Dennoch wittert Harald Funsch, der Trainer des Tabellenvorletzten, eine kleine Chance. "Ich habe die Feuchter in Karlburg beobachtet und eine starke Leistung gesehen. Aber die Punkte werden nicht im Vorfeld aufgrund der Tabelle vergeben. Wenn wir geschlossen auftreten, haben wir direkten Einfluss auf den Spielausgang." Doch die Feuchter wollen "egal mit welcher Besetzung ihren positiven Trend fortsetzen" (Schlicker). Die Frage, ob der Trainer aber wieder als Auswechselspieler auf die Bank geht, wehrte Schlicker aber smart ab: "Wir wollen einfach ein gutes Spiel zeigen".

ATSV Erlangen - Bayern Hof

Ganz so problematisch wie die beiden ersten Partien wird es wohl in Erlangen nicht sein. Dort ist der heimische ATSV zwar gegen die Hofer Bayern ebenfalls favorisiert. Doch der neue Trainer Fabian Adelmann, der seine bisherigen Pflichtspiele mit den Unistädtern gewonnen hat, erwartet "einen Gegner, der vor allem im Angriff seine Stärken hat. Doch wir haben zuletzt Selbstvertrauen getankt, müssen aber auch an unserem Spiel arbeiten, um noch konstanter zu werden." Fehlen wird ihm dabei aber Emre Uluca (Kreuzbandanriss) und Kevin Wolemann (Urlaub). Bei den Oberfranken stehen noch Fragezeichen hinter Keeper David Guyon und Stürmer Tomas Petracek.

ASV Cham - TSV Abtswind

Ganz anders ist die Stimmungslage beim ASV Cham. In Hof abgewatscht, folgte der deutliche Sieg gegen Seligenporten. Aber schon in Großbardorf ging wieder alles schief, was schief gehen konnten. Im Heimspiel gegen den TSV Abtswind zählen für die Rot-Weissen und ihren Trainer Christian Ranzinger "nur die Punkte". Doch mit den Unterfranken kommt ein Gegner, der nach einem überzeugenden Derby-Sieg nicht nur richtig gute Stimmung, sondern auch enormes Selbstvertrauen hat. "Unsere Jungs haben vergangene Woche bewiesen, dass unser Kader absolut in der Lage ist, auch schwierige Situationen zu meistern. Aber in Cham müssen wir den Kampf annehmen und unsere spielerische Qualität auf den Platz bringen. Denn die werden ihre letzte Niederlage sicher schnell wieder ausmerzen wollen", so Thorsten Götzelmann, der sportliche Leiter aus dem Kräuterdorf bei Kitzingen.

TSV Karlburg - ASV Neumarkt

In Karlburg freilich bekommt man es innerhalb von nur sieben Tagen schon mit dem zweiten starken Aufsteiger zu tun. Bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Feucht war vor allem im ersten Durchgang richtig Sand im Getriebe. "Viele verlorene Zweikämpfe haben uns da früh ins Hintertreffen gebracht. Wir müssen gegen den ASV Neumarkt wieder an unsere Leistungsgrenze gehen und eine wirklich gute Zweikampfbilanz bekommen, um zu punkten", so TSV-Trainer Markus Köhler. Sein Gegenüber Jürgen Schmid aber will das sicher auch. Das Pokal-Aus gegen Bayreuth und zuletzt zwei Niederlagen im Liga-Betrieb sind ein völlig neues Gefühl beim Aufsteiger, der aber "in dieser Woche zumindest endlich mal nach den zahlreichen englischen Wochen einen nahezu regulären Trainings- und Arbeitsbetrieb durchlaufen konnte."

Vatan Spor Aschaffenburg - Don Bosco Bamberg

Richtig gut trainiert haben sie auch in Aschaffenburg. "Die Stimmung", so Trainer Slobodan Komljenovic, "ist nach wie vor gut." Trotz der Niederlage hat der Aufsteiger vom kleinen Schönbusch beim Tabellenführer am letzten Samstag eine sehr gute Partie abgeliefert. "Und das trotz Unterzahl. Aber Don Bosco kommt natürlich nach dem Sieg gegen Ammerthal im Rücken mit breiter Brust." Was aber eine sogenannte Papierform wert ist, haben in Aschaffenburg in dieser Saison schon andere merken müssen. Entsprechend hat auch DJK-Trainer Andreas Baumer in dieser Woche auf dieses Spiel in Aschaffenburg hingearbeitet. "Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit noch viele Räume angeboten, da wurde es dann schnell mal richtig gefährlich. Das sollten wir gegen Vatan Spor vermeiden. Denn die haben gezeigt, dass da richtig Qualität in ihnen steckt. Es besteht immer die Gefahr, dass man gegen eine Mannschaft aus dem hinteren Teil der Tabelle etwas zu leichtfertig wird. Aber da habe ich bei meinem Team keine Bedenken."

SpVgg Ansbach - TSV Großbardorf

Richtig spannend dürfte es auch im Ansbacher Sportpark werden. Da kreuzen mit der SpVgg Ansbach und dem TSV Großbardorf zwei Teams die Klingen, die zuletzt richtig erfolgreich waren. Vor allem die "Gallier" haben nach drei Siegen in Folge wieder richtig Spaß in der Bayernliga. "In unserer jungen Mannschaft ist der Glaube zurück. Aber wir wissen auch, dass wir jeden Punkt brauchen, um uns jetzt im Tabellenmittelfeld festzubeißen", so Andreas Lampert. In der SpVgg Ansbach sieht der Sportvorstand der "Gallier" aber auch ein kleines Vorbild: "Dort ist unter einem Klasse-Trainer in den letzten Jahren etwas richtig Gutes entstanden. sie haben immer wieder Ruhe bewiesen und starke Spieler aus der eigenen Jugend im Kader eingebaut. Zusammen mit ein paar erfahrenen Recken ist der Kader spielerisch und auch in der Breite mit das Beste, was es in dieser Liga gibt." Viel Lametta also für den Gegner, aber auch die Hausherren wissen um das neu gewonnene Selbstvertrauen bei den Gästen: "Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen. Auch und vor allem nicht Großbardorf", so Ansbachs Co-Trainer Toni Jelec. "Wenn wir da oben dabei bleiben wollen, müssen wir gegen sie gewinnen. Aber wir sind in Topform und bestens auf das Spiel vorbereitet."

DJK Ammerthal - 1. FC Sand

Vorne dabei bleiben will auch die DJK Ammerthal. Vor kurzem noch als Spitzenreiter gelistet, ist die Elf von Michael Hutzler nach drei Niederlagen bis auf Rang fünf zurückgefallen. Konnte Hutzler seiner Elf nach dem 0:3 gegen seinen alten Klub FC Eintracht Bamberg keine Vorwürfe machen, war er nach der 1:4-Pleite am letzten Wochenende bei Don Bosco Bamberg schon kritischer mit seiner Mannschaft: "So funktioniert das nicht im Fußball. Ein halbherziger und manchmal richtig arroganter Auftritt im Abschluss. Das war teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar. Doch die Mannschaft hat diese Woche im Training klasse gearbeitet. Wir müssen versuchen, unsere Fehler abzustellen und uns auf uns und unsere Fähigkeiten konzentrieren." Allerdings werden ihm im Spiel gegen den FC Sand mit Martin Popp (Knöchel) und Matthias Graf (Knie) zwei seiner wichtigen Stützen fehlen. Marco Kaiser steht nach seiner abgesessen Rotsperre wieder zur Verfügung. Und beim Gegner? Der FC Sand hat zuletzt dreimal verloren, bei zehn Gegentreffern kein eigenes Tor erzielt. Dennoch sah Trainer Matthias Strätz zuletzt gegen den hoch gehandelten ATSV Erlangen eine Leistungssteigerung. "Die langen Bälle hinter die Kette haben wir da mit einer Ausnahme endlich richtig gut verteidigt. Unsere Abwehr hat nur wirklich ganz wenig zugelassen. Aber es spricht natürlich für Erlangen, dass die die wenigen Chancen dann auch genutzt haben", lobte der Trainer seine "Korbmacherelf". "Die Jungs wollen immer, die geben nicht auf.".

DJK Vilzing - Eintracht Bamberg

Am Samstag bleibt dann noch ein Spiel. Und das kommt als das absolute Topspiel daher. Da nämlich empfängt die DJK Vilzing den FC Eintracht Bamberg. Der Tabellendritte den Tabellenführer. Von einem Spiel auf Augenhöhe spricht man in beiden Lagern. DJK-Fußballchef Sepp Beller, der die Oberfranken bei ihrem Auftritt vor 14 Tagen in Ammerthal beobachtet hat, schwärmt durchaus von den Domreitern: "Da war ich schwer beeindruckt. Bamberg hat eine Topmannschaft, die auf allen Positionen bis hin auf die Bank sehr gut besetzt ist." Auch sein Trainer Josef Eibl schlägt in die gleiche Kerbe: "Bamberg spielt diese Saison bisher herausragend und vor allem ein sehr gutes Umschaltspiel". Viel Lob also für den Gegner, doch der kontert prompt und ohne Umschweife durch seinen sportlichen Leiter Sascha Dorsch: "Die DJK ist ein toller Verein mit professionellen Strukturen und hat noch ganz andere Möglichkeiten, als wir sie haben. Gerade deswegen möchte unsere Jugend-forscht-Truppe an ihre Grenzen gehen und sich mit ihnen messen." Die große Vorfreude auf diesen Vergleich teilt auch FCE-Trainer Julian Kolbeck, der ein "absolutes Topspiel mit hoher Intensität aber auch Qualität" erwartet. "Beide Mannschaften spielen einen ansehnlichen und temporeichen Fußball". Allerdings plagen beide Teams noch immer Verletzungssorgen. Bei der DJK Vilzing ist die Liste mit Andre Luge, Matthias Müller, Lutz Hastreiter und Christoph Schwander noch durchaus lang. Zumal Kapitän Fabian Trettenbach und Tobias Kordick unter der Woche pausieren mussten. Bei Bamberg fehlen Franz Helmer und Simon Heinz. Wieder im Kader steht Julian Griebl, der aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Welchen seiner Schlussleute Kolbeck am Huthgarten aber zwischen die Pfosten stellt, lässt der Bamberger Trainer noch offen. Denn neben Griebl weiß man in Bamberg mit Fabian Dellermann um einen zweiten richtig starken Torhüter.