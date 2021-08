Villingen vor Schalke-Duell: "Wir glauben an unsere minimale Chance"

Erste Runde DFB-Pokal, das heißt auch in der Saison 21/22 häufig: Underdog trifft auf Favorit. Als einer von nur vier Fünftligisten nimmt der FC 08 Villingen in der ersten Runde teil - und trifft dabei am Sonntag auf Schalke 04. Doch der Baden-Württemberg-Oberligist wittert gegen den Zweitligisten seine Chance: Im zehnten Anlauf soll es endlich klappen mit der nächsten Runde.

Ende Juni haben die Villinger ihren Südbaden-Rekord ausgebaut: Durch einen 5:1-Erfolg gegen Oberliga-Konkurrent Freiburger FC wurde der zehnte Titel im südbadischen Pokal eingefahren - mit der Folge, dass das Team aus dem Schwarzwald zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte im DFB-Pokal antreten darf. Der Sprung in die zweite Runde ist ihnen dabei aber noch nie geglückt, obwohl die Villinger mehrmals dicht davor standen: Im August 2007 etwa ging es gegen den SC Freiburg mit 1:1 in die Pause, ehe die Profis aus dem Breisgau die Partie zum Ende hin doch noch für sich entschieden.

Am kommenden Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) empfängt der FC 08 in der heimischen MS-Technologie-Arena den Bundesligaabsteiger FC Schalke 04. Für Arash Yahyaijan wird das Duell bereits das vierte DFB-Pokal-Spiel mit den Villingern sein. Der Sportvorstand war gegen den SC Freiburg, aber auch beim 0:2 gegen den FC St. Pauli (2009), dem 0:4 gegen Schalke (2016) und dem 1:3 nach Verlängerung gegen Fortuna Düsseldorf (2019) in verschiedenen Funktionen dabei: "Es wird Zeit, dass wir es mal in die 2. Runde schaffen", sagt er.

Gegen den Zweitligisten wird es auch von Marcel Yahyaijan abhängen, dem aktuellen Trainer des FC 08 Villingen und Arash Yahyaijans Sohn: "Als Amateurverein sind wir natürlich der klare Außenseiter, aber wir glauben an unsere minimale Chance und werden durch eine professionelle Vorbereitung versuchen, die Schalker maximal zu fordern", sagt er. An seinen Kader glaubt der Coach: "Mit den Neuzugängen im letzten halben Jahr haben wir offensiv ganz andere Möglichkeiten." Speziell die Zugänge Erich Sautner, Jonas Busam und Anthony Mbem-Som Nyamsi sowie Rückkehrer Nedzad Plavci hätten das Niveau des Teams erheblich angehoben.

Dennoch haben die Villinger in der Oberliga Baden-Württemberg einen schweren Stand. Mit den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiburg verfügen zwei Vereine über außergewöhnliche finanzielle Möglichkeiten und Rahmenbedingungen. Aber spätestens wenn sich die beiden Schwergewichte aus der Liga verabschiedet haben, soll der Blick weiter nach oben gehen. "Mittelfristig haben wir die Regionalliga im Blick", so Yahyaijan. Zunächst soll nun aber erst einmal der Erstrundenfluch im Pokal abgelegt werden.

Neben Villingen darf auch Bremenligist Bremer SV (gegen Bayern München, die Partie wurde verschoben), NOFV-Oberligist Greifswalder FC (Samstag, 15:30 Uhr gegen den FC Augsburg) und Niedersachsen-Oberligist VfL Oldenburg (Sonntag, 15:30 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf) in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde ran.

Die ganze Geschichte: FC 08 Villingen vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Schalke 04, nur im Mittwochskicker.