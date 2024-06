Villingen verpflichtet "Unterschiedsspieler" Colic

Der FC 08 Villingen holt Ivo Colic aus Ravensburg. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Runde 32 Oberliga-Einsätze (7 Tore) für den FVR bestritt, sei laut Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz ein "sehr umworbener Unterschiedsspieler", der eine enorme mentale Stärke sowie große Leidenschaft mitbringe. "Ivo ist aufgrund seiner individuellen Klasse gepaart mit seinem Ehrgeiz zu jeder Zeit in der Lage, ein Spiel entscheidend beeinflussen zu können", so Klotz.