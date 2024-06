Villingen verliert Stammkeeper Klose

Der FC 08 Villingen wird ohne Dennis Klose in die Regionalliga Südwest gehen. Wie der Oberliga-Meister am Freitagabend bestätigte, wird der Stammkeeper, der in der Aufstiegssaison jede einzelne Spielminute zwischen den Pfosten stand, den Verein verlassen. Der 29-jährige Schlussmann schließt sich dem Regionalliga-Absteiger TSG Balingen an.