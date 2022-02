Villarreals 25-Millionen-Mann: Ärgert Danjuma auch Juve?

Er kostete Villarreal 25 Millionen Euro, hat in fünf Länderspielen für die Niederlande zwei Tore erzielt, und trotzdem ist Arnaut Danjuma nicht jedem sofort ein Begriff. Das könnte sich bald ändern.

Fünf Muskelverletzungen. Gerard Moreno ist in der laufenden Spielzeit vom Pech verfolgt. Der Villarreal-Angreifer, in der vergangenen Saison maßgeblich am Gewinn der Europa League beteiligt, wird auch das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Juventus Turin verpassen. Doch das "gelbe U-Boot" hat noch einen zweiten Goalgetter - und der heißt Arnaut Danjuma.

Vier Tore und zwei Vorlagen steuerte der 25-Jährige zum Einzug ins Achtelfinale bei, im entscheidenden Gruppenspiel in Bergamo traf der Niederländer mit nigerianischen Wurzeln doppelt. Am vergangenen Wochenende lernte Granada die Qualitäten Danjumas kennen - ein Dreierpack beim 4:1, zweimal traf er vom Elfmeterpunkt. Seine Saisontore sechs, sieben und acht.

Dabei ist Danjuma neu in der Liga. Zuvor hatte er zwei Jahre lang beim AFC Bournemouth, der selbst 16 Millionen Euro an Brügge überwies, gespielt. Zunächst recht glücklos in der Premier League, die Jokerrolle lag ihm nicht. Zudem musste er wegen eines Fußbruchs monatelang pausieren. In 14 Spielen (achtmal eingewechselt) blieb er torlos. 2020/21 kickte er nach dem Abstieg Bournemouths in der 2. Liga und traf in 35 Spielen 17-mal. Dennoch gewagt von Villarreal, für den Flügelstürmer eine dicke, zweistellige Millionensumme auf den Tisch zu legen.

Kein Druck vom Verein, aber Druck auf sich selbst

Doch der Plan scheint aufzugehen. Vom Verein habe er nie Druck wegen der hohen Summe verspürt, sagte Danjuma im "Marca"-Interview. "Im Gegenteil, ich habe mich immer selbst sehr unter Druck gesetzt, weil der Verein viel Geld in mich investiert hat, was dazu führt, dass ich ständig Leistung bringen muss." Die bringt er, weil er laut eigener Aussage mit den Aufgaben wächst - Stichwort Königsklasse. "Ich kann das Gefühl nicht erklären, wenn man den Platz betritt und die Hymne der Champions League hört. Da bekommt man Gänsehaut! Man weiß, dass die ganze Welt einen beobachtet, und man will sich einsetzen."

Dabei hatte er auch schon einen Rückschlag während seiner Zeit in der nur 50.000 Einwohner zählenden Stadt im Norden Valencias zu verkraften. Von Ende November bis Anfang Februar fiel Danjuma verletzungsbedingt aus, doch das scheint ihn auch nicht zu stoppen. Wegen seiner Explosivität genießt er im Übrigen auch bei den Fans einen ausgezeichneten Ruf, zumal er sogar auf einer anderen als seiner Lieblingsposition auftrumpft. Trainer Unai Emery setzt ihn gerne als zweite Sturmspitze ein. "Ich finde es besser, auf der linken Seite zu spielen und die Freiheit zu haben, nach innen zu gehen. Ich denke, das ist meine beste Position", sagt er selber. Am liebsten sei ihm aber eine "Mischung aus beiden Positionen".

Champions-League-Sieger Villarreal? "Das ist das Ziel"

Vor dem Duell mit Juve am heutigen Dienstag (21 Uhr) - im "La Ceramica" wird er es unter anderem mit seinem Nationalmannschaftskollegen Matthijs de Ligt zu tun bekommen - ist Danjuma auch nicht bange, er träumt vielmehr vom ganz großen Wurf. "Der Gewinn der Champions League ist natürlich das Ziel, also würde ich nie sagen, dass es unmöglich ist, selbst wenn wir Außenseiter sind. Ich will immer Größeres erreichen."