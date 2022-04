Villarreal stoppt Bayerns 30-Spiele-Serie - doch Emery spricht von "ungenügend"

Mit dem 0:1 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals war der FC Bayern am Mittwochabend bestens bedient. Was besonders Villarreal-Coach Unai Emery ärgerte.

Villarreal schaffte mit seinem 1:0-Heimsieg etwas, was zuletzt der FC Liverpool im Februar 2019 zustande gebracht hatte: die Torschmaschine der Bayern zu stoppen. 0:0 hieß es damals im Achtelfinal-Hinspiel an der Anfield Road, im Rückspiel verloren die Münchner mit 1:3 gegen die Reds und schieden aus. Nach der Nullnummer in Liverpool trafen die Bayern in 30 Champions-League-Spielen hintereinander immer - bis zum Mittwochabend.

Ins Bild passte auch, dass die Rekordserie von 22 Spielen ohne Auswärtsniederlage in der Champions League von Villarreal-Coach Unai Emery gestoppt wurde. Die zuvor letzte Pleite hatte es vor viereinhalb Jahren in der Gruppenphase am 27. September 2017 mit einem 0:3 bei Paris St. Germain gegeben. PSG-Trainer damals: Emery.

Nach den 90 Minuten, in denen sein Team mehrere Hochkaräter liegen gelassen und ein Abseitstor erzielt hatte, herrschten beim 50-Jährigen gemischte Gefühle vor: "Wir haben ein fast perfektes Spiel gemacht. Es wäre perfekt gewesen, wenn wir uns einen noch größeren Vorsprung erspielt hätten. Das Ergebnis ist, na ja, ungenügend."

Die Mannschaft brauche sich nicht großartig darüber zu freuen, "dass wir gewonnen haben und zeitweise besser waren". Denn auch Emery weiß: "Nächste Woche wird nochmal eine ganz andere Aufgabe auf uns warten." Das Achtelfinale der Bayern dürfte Warnung genug sein, nach dem 1:1 im Hinspiel ging Salzburg in München krachend mit 1:7 unter.

Villarreal kann Champions-League-Auswärtsspiele

Doch Villarreal hat in dieser Champions-League-Saison gerade auswärts bewiesen, wie gefährlich und effektiv es sein kann: 4:1 in Bern, 3:2 in Bergamo, 3:0 bei Juve. Die einzige Niederlage in der Fremde - ein 1:2 bei Manchester United - ärgert Emery bis heute derart, dass er sie am Mittwochabend erwähnte: "In Manchester haben wir ein großartiges Spiel gemacht und am Ende doch verloren. Ich war danach stinksauer. Aber Fußball ist so."

Wir haben es geschafft, Situationen zu kreieren, in denen ihre klügsten Spieler nicht zur Entfaltung kamen. Unai Emery

Angesprochen auf die Art und Weise, wie Villarreal auftrat und den deutschen Rekordmeister überhaupt nicht zu seinem gewohnten Spiel kommen ließ, antwortete Emery: "Wir haben es geschafft, Situationen zu kreieren, in denen sie sich unwohl fühlten und in denen ihre klügsten Spieler nicht zur Entfaltung kamen."

Im Rückspiel am nächsten Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) setzt er auch auf den eigenen Anhang. "Dass unsere Fans in München dabei sind, wird sehr wichtig sein", so der im Baskenland geborene Emery, der der Unterstützung von außen gar "entscheidende Bedeutung" beimaß. Er wünsche sich einfach, "dass wir es genießen können", so Emery.

Tritt Villarreal so unangenehm auf wie am Mittwoch, werden es zumindest die Bayern wohl wenig genießbar finden.