Villarreal-Präsident Roig: "Das war ehrlich gesagt ein Skandal"

Enttäuschung, aber auch Stolz regierten beim FC Villarreal nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Liverpool. Der Präsident witterte allerdings aufgrund einer Szene im ersten Durchgang einen handfesten "Skandal".

In München hatte Villarreals Präsident Fernando Roig noch auf dem Rasen gefeiert. IMAGO/Matthias Koch

In Villarreal hatten sie den Gegner im Vorfeld noch gewarnt. Sie hatten betont, dass sich der FC Liverpool auf dem vermeintlich komfortablen 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nicht ausruhen kann. Und tatsächlich brannten Mannschaft und Fans am Dienstagabend für eine Hälfte ein Feuerwerk ab. Dass es am Ende doch nicht für den sensationellen Finaleinzug reichte, lag an der Klasse und Überlegenheit der Reds nach der Pause - und dem vielleicht doch einen oder anderen Fehler zu viel, den sich die Mannen von Trainer Unai Emery in der Euphorie erlaubten.

"Wenn man ein Halbfinale spielt, muss man nahe an der Perfektion sein", sagte der Chefcoach nach dem 2:3 in der Pressekonferenz. Hin- und Rückspiel zusammengenommen war das seiner Mannschaft aber nicht durchweg gelungen, räumte der 50-Jährige ein. "In zwei Spielen muss man vieles gut machen, das haben wir nicht."

Und doch überwog beim Erfolgstrainer der Stolz. Stolz über den Vorstoß bis ins Halbfinale der Königsklasse und Stolz über ein rasantes Rückspiel, das die 21.872 Zuschauer im engen Estadio de la Ceramica in Ektase versetzte, was im Übrigen auch Jürgen Klopp Anerkennung abverlangte. Emery dankte den Fans: "Sie haben Großartiges erlebt und geleistet."

Das sah auch Gerard Moreno so, der im Hinspiel schmerzlich vermisst wurde und am Dienstag kurz nach dem 2:2 ausgewechselt werden musste. "Ich denke, die Leute sollten stolz sein auf dieses Team, auf das Wappen und diesen Klub", zitiert "Mundo Deportivo" den 30-Jährigen. "Wir gehen mit erhobenem Haupt."

Die Leistung hat sich auf die Anzeigetafel ausgewirkt. Villarreals Präsident Fernando Roig

Misstöne gab es nach dem Ausscheiden trotzdem, weniger aber wegen der eigenen Leistung, sondern vielmehr aufgrund einer strittigen, aber richtigen Schiedsrichter-Entscheidung im ersten Durchgang, als Giovani Lo Celso im Eins-gegen-eins mit Gäste-Keeper Alisson Becker, der den Ball spielte, zu Boden gegangen war (37.). Referee Dany Makkelie entschied sich gegen einen Elfmeterpfiff und wurde ganz offensichtlich auch nicht von seinem Video-Assistenten Pol van Boekel umgestimmt.

Für Villarreals schillernden Präsidenten Fernando Roig "ehrlich gesagt ein Skandal", wie er später erklärte. "Das war eine Schlüsselentscheidung des Schiedsrichters, die raffiniert war, weil er von Anfang an zu Liverpools Gunsten entschieden hat", ärgerte sich der Keramik-Unternehmer, der das allerdings nicht allein als "Entschuldigung" für das Ausscheiden gelten lassen wollte. Schließlich hätte das Team von Jürgen Klopp das Hinspiel deutlich höher gewinnen können. Aber: "Das bedeutet nicht, dass das heutige Schiedsrichtergespann das Niveau für diese Art von Spiel hatte. Die Leistung hat sich auf die Anzeigetafel ausgewirkt."