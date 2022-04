Villarreal "immer noch im Hinterkopf": Kimmich fordert Aufarbeitung

Mit dem 3:0 bei Arminia Bielefeld ist der FC Bayern der nächsten deutschen Meisterschaft einen weiteren Schritt näher gekommen. Hinterher zog Joshua Kimmich ein vorläufiges Saisonfazit - und sprach in diesem Zuge auch über das Aus in der Königsklasse.

Gab nach dem 3:0 in Bielefeld einen Einblick in sein Gefühlsleben: Joshua Kimmich. Getty Images

22:8 Torschüsse, eine Passquote von 87 Prozent und 76 Prozent Ballbesitz: Es war eine ordentliche Vorstellung, die der FC Bayern am Sonntagnachmittag beim 3:0 in Bielefeld bot. Vor allem zu Beginn des Spiels wussten die Münchner zu überzeugen und bauten in der Anfangsphase eine Menge Druck auf. Am Ende stand zwar ein zweifelsfrei verdienter Sieg, einer aber, der noch unter dem Eindruck des Champions-League-Ausscheidens zustande gekommen war.

Fünf Tage zuvor hatten sich die Bayern mit einem 1:1 gegen den FC Villarreal bereits im Viertelfinale aus der Königsklasse verabschiedet und damit einige Grundsatzfragen aufgeworfen. Nach dem Sieg in Bielefeld räumte Joshua Kimmich bei DAZN ein: "Ich persönlich habe mir schon sehr schwer getan, damit umzugehen. Ich habe das immer noch im Hinterkopf."

Kimmich: "Schwierig zu verarbeiten"

Die öffentliche Kritik, die dürftige Leistung im Hinspiel, die Enttäuschung durch die vertane Gelegenheit, gegen den Tabellensiebten der spanischen Liga ins Halbfinale einzuziehen, all das wirkt noch nach. "Natürlich ist es schwierig zu verarbeiten, dass wir so eine Chance liegen gelassen haben", gestand Kimmich und schickte dann mit Blick aufs kommende Wochenende hinterher: "Es ist das oberste Ziel, da die Meisterschaft klarzumachen."

Am Samstag haben es die Bayern mit Borussia Dortmund zu tun und können den Titelgewinn im direkten Duell besiegeln. Das lässt das Duell zwar besonders reizvoll daherkommen, dennoch bleibt ein flaues Gefühl im Magen. "Im Nachhinein müssen wir dann die Saison aufarbeiten", sagte Kimmich und nannte einen Titel "zu wenig". Er wolle der Analyse aber nicht vorweggreifen, meinte der Mittelfeldspieler - noch sei die Spielzeit ja nicht beendet.

