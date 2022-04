Villarreal gehört dazu: Nagelsmann nennt Top 3 der "bittersten" Niederlagen

Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League an Villarreal gescheitert. Coach Julian Nagelsmann (34) nannte anschließend die Top 3 seiner "bittersten" Niederlagen.

Bis zur 88. Minute steuerten die Bayern am Dienstagabend auf die Verlängerung zu, ehe Villarreals Joker Samu Chukwueze den deutschen Rekordmeister schockte. Die Unruhe im Verein, die auch zuvor schon herrschte, wurde noch greifbarer, wie auch der ehemalige Münchner Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge im kicker-Interview eingestand.

Besonders bitter war das Ausscheiden auch für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der sich im sicherlich wichtigsten Spiel seiner Amtszeit mit einem 1:1 begnügen musste. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ordnete Nagelsmann die Partie ein: "Es gehört sicherlich zu den drei bittersten Niederlagen."

In diese Kategorie gehören für Nagelsmann noch Hoffenheims Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Liverpool (1:2 und 2:4) im August 2017 ("sehr bitter") sowie Leipzigs Halbfinal-Niederlage in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain (0:3) im August 2020. "Das Halbfinale gegen PSG war auch sehr bitter, weil wir da unfassbar schlecht waren und keine Chance hatten", so Nagelsmann.

"Sie haben Erfahrung mit beiden Situationen"

Und wie geht's nun weiter? "Wenn alles normal läuft, werde ich meinen Job ab morgen ganz normal weitermachen", erklärte Bayerns Cheftrainer mit einem Lachen. Dass seine Mannschaft daran zerbricht, glaubt Nagelsmann nicht: "Sie haben Erfahrung mit beiden Situationen: mit schlechten wie heute, aber auch mit guten."

Mit Blick auf die restliche Saison 2021/22 sei allerdings durchaus ein "großer motivationaler Teil weggebrochen", gesteht Nagelsmann ein. Im Endspurt warten noch fünf Bundesligaspiele gegen Bielefeld (A), Dortmund (H), Mainz (A), Stuttgart (H) und Wolfsburg (A). Die Meisterschaft ist den Bayern mit Blick auf die neun Punkte Vorsprung auf den BVB kaum zu nehmen.

