Real Sociedad dreht Partie in Villarreal und spielt in der Europa League

Real Sociedad drehte dank einer Energie das Spiel beim FC Villarreal, gewann mit 2:1 und spielt somit 2022/23 in der Europa League.

San Sebastian erwischte in einer insgesamt offenen Partie den besseren Start. Sörloth und Isak scheiterten früh an Villarreal-Keeper Rulli (3., 5.). Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, der erst in der letzten Viertelstunde vor der Pause ein wenig ablaufte. Mitten in diese recht ereignislose Phase hinein gelang Coquelin mit einem sehenswerten Seitfallzieher per Aufsetzer die Führung (43.).

Zubimendi und der VAR entscheiden

Nach der Pause vergab Samu Chukwueze zunächst das 2:0 für das Gelbe U-Boot (54.) - und das sollte sich bitter rächen. Denn Isak drückte den Ball kurz darauf nach einer flachen Hereingabe zum Ausgleich über die Linie.

Damit noch nicht genug: Nach einem Angriff über rechts wollte Foyth gegen Sörloth klären, produzierte jedoch eine unfreiwillige Vorlage für Zubimendi, der den 2:1-Siegtreffer für Real Sociedad markierte (73.). Kurz zuvor hatte das Unparteiischen-Gespann nach minutenlangem VAR-Check und Video-Überprüfung eine Elfmeterentscheidung zugunsten von Villarreal - wohl zu Recht - wieder revidiert (64.).

Villarreal im Fernduell mit Bilbao

Während San Sebastian schon jetzt den Europa-League-Einzug 2022/23 feiern kann, muss Champions-League-Halbfinalist und Europa-League-Sieger 2021 Villarreal nun sogar um die Teilnahme an der Conference League bangen, zumal das Team von Coach Unai Emery am finalen 38. Spieltag beim FC Barcelona (Sonntag, 18.30 Uhr) antreten muss. Der direkte Konkurrent Athletic Bilbao (ein Punkt zurück) spielt zur gleichen Zeit beim FC Sevilla.