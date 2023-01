Joker Dani Ceballos bereitet vor und trifft: Real trotzt 0:2 in Villarreal

Nicht einmal zwei Wochen ist es her, als Real Madrid in der Liga bei Villarreal mit 1:2 verlor. Im Achtelfinale der Copa del Rey haben sich die Königlichen trotz eines 0:2-Rückstands dafür revanchiert und feierten durch ein 3:2 den Viertelfinaleinzug.

Ins Estadio de la Ceramica waren die Madrilenen in der jüngsten Vergangenheit ungern gereist: Keines der vergangenen sechs Gastspiele in Villarreal konnte Real für sich entscheiden - nach zuvor fünf Remis verloren die Königlichen vor weniger als zwei Wochen mit 1:2.

Auch der Start in das Achtelfinale der Copa del Rey misslang: Keine fünf Minuten waren gespielt, als Courtois erstmals hinter sich greifen musste. Die Madrilenen verteidigten einen Einwurf schwach und kassierten durch Capoues strammen Schuss ins linke Kreuzeck die Quittung (4.).

Samu Chukwueze erhöht kurz vor der Pause

Real wirkte in der Folge geschockt und fand kaum in die Partie. Das lag aber auch an den Hausherren, die in den Zweikämpfen sehr giftig agierten und den Madrilenen kaum Platz ließen. Fast wäre der Aufwand mit einem weiteren Treffer belohnt worden, allerdings schoss Yeremy, der von Kroos entscheidend gestört worden war, nur links vorbei (17.). Nach einer guten halben Stunde fand das Team von Carlo Ancelotti besser in die Partie und hatte auch prompt ihre beste Ausgleichschance: Rodrygo schoss aber nur Pau an (34.).

Es sollte ein kurzer Aufschwung bleiben, weil Villarreal sich in der Folge wieder gefährlich in den gegnerischen Sechzehner kombinierte: Nachdem Alex Baenas Querpass nur bei Eder Militao gelandet war (39.), nutzte Samu Chukwueze einen Steckpass von Gerard zum 2:0-Pausenstand (42.) - die Vorlage war dabei schöner als der Treffer: Gerard zog zwei Gegenspieler auf sich und chippte den Ball anschließend in die Spitze zu seinem Mannschaftskollegen.

Vinicius Junior eiskalt - Eder Militao staubt ab

Trotz der schwachen Vorstellung seiner Mannschaft verzichtete Ancelotti zunächst auf Wechsel und schaute sich das Geschehen zehn Minuten an, ehe er doppelt reagierte (56.). Unter anderem kam Dani Ceballos für Kroos - die Hereinnahme des Spaniers sollte sich bezahlt machen: Der 26-Jährige brauchte nur eine Minute, um Vinicius Junior, der eiskalt zum 1:2 einschob (57.), zu bedienen.

Beinahe hätte der 22-Jährige nach einem Fehler von Jörgensen sogar doppelt zugeschlagen - er grätschte den Ball aber rechts vorbei (63.). In der Folge drängten die Madrilenen auf den Ausgleich, den Eder Militao gut 20 Minuten vor dem Ende per Abstauber auch erzielte.

Koproduktion zweier Joker sorgt für die Entscheidung

Die Gäste spielten nach dem Ausgleich weiterhin mit viel Risiko und wollten die Partie noch in der regulären Spielzeit entscheiden. Nachdem Camavinga den dritten Treffer liegen gelassen hatte (76.), deutete vieles auf eine Verlängerung hin. Dann aber sorgte eine Koproduktion zweier Joker für die Entscheidung: Asensio bediente Dani Ceballos, der von der Strafraumkante trocken zum 3:2 traf (86.). Dieses Ergebnis brachten die Königlichen über die Zeit, revanchierten sich damit für die Liga-Niederlage und feierten den Einzug ins Viertelfinale.

Bereits am Sonntag ist der aktuelle Meister wieder in La Liga gefordert. Um 21 Uhr gastieren Benzema und Co. in Bilbao. Kurz zuvor empfängt Villarreal Girona (14 Uhr).