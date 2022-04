Villarreal gegen Bayern: Die letzten Fragen und Antworten.

Teil I des Viertelfinals. Am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker.de) gastiert der FC Bayern beim FC Villarreal. Ein Duell, in dem die Münchner mehr verlieren als gewinnen können. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann ist haushoher Favorit. Der kicker macht den letzten Check.

Aus Villarreal berichtet Georg Holzner

Als die Partien für die Letzten Acht ausgelost wurden, durften sich die Münchner glücklich schätzen. Der FC Villarreal ist ein machbarer Gegner. Doch es lauern auch Gefahren. Worauf kommt es an? Wie könnte die Startelf aussehen? Was zeichnet Villarreal aus? Wer leitet die Partie? Hier ein Überblick.

In welchem Stadion wird gespielt?

Estadio de la Ceramica. Die in den Vereinsfarben gelb-blau gehaltene Spielstätte, die voll ausgelastet werden darf, lässt bis zu 23.500 Zuschauer zu und liegt 1331 Kilometer Luftlinie von der Allianz Arena entfernt. Bislang spielten die Bayern nur einmal in der rund 50.000 Einwohner kleinen Stadt: in der Gruppenphase der Saison 2011/12. Die Münchner gewannen 2:0.

Wie ist die Corona-Lage in Spanien?

Die Maßnahmen wurden beinahe alle aufgehoben, Maskenpflicht besteht derweil noch in öffentlichen Gebäuden, bei Großveranstaltungen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Damit auch im Stadion, sofern ein Abstand von 1,5 Meter nicht gewährt werden kann. Die Siebentages-Inzidenz beträgt im Land derzeit 213. Zum Vergleich in Deutschland: 1400.

Wer leitet die Partie?

Anthony Taylor. Der 43-jährige Engländer pfiff unter anderem 2020 das Endspiel im europäischen Supercup zwischen Bayern und Sevilla, den die Münchner damals mit 2:1 gewannen. Sevilla war logischerweise ebenso damaliger Europa-League-Sieger - wie jetzt Villarreal.

Wie ist die Personalsituation bei den Bayern?

Der vom Verletzungspech verfolgte Corentin Tolisso hat sich am Samstag beim Spiel in Freiburg einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt einmal mehr aus. Eric Maxim Choupo-Moting fehlt erneut aufgrund von COVID-19. Dafür aber kehrt Alphonso Davies nach knapp vier Monaten wieder zurück in den Kader. Ansonsten sollte bis auf den noch immer verletzten Bouna Sarr der gesamte Kader beisammen sein und der Chef-Coach freie Auswahl haben.

Wie könnte die Startelf aussehen?

Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Trainer Julian Nagelsmann, so meinte er auf der Pressekonferenz, denke über einen Startelf-Einsatz von Davies nach - diese Nominierung käme allerdings etwas überraschend. Der Coach stellte auch Jamal Musiala einen Platz in der ersten Elf in Aussicht. Ob für Goretzka neben Joshua Kimmich auf der Doppelsechs? Oder für die Flügelflitzer Gnabry/Sané? Coman sollte gesetzt sein; Gnabry hat sich im Vergleich zu Sané empfohlen.

Wie ist Villarreal einzuschätzen?

"Sie haben einen Trainer, der sehr erfahren ist", sagt Bayern-Coach Nagelsmann, "gerade auf internationaler Ebene." Unai Emery. Zudem verteidigen die Spanier sehr tief "im 6-2-2", wie der 34-Jährige erklärt: "Es ist eine spielerisch erfahrene Mannschaft, die viel erlebt hat" und in eigenem Ballbesitz auch gerne das Risiko suche. Der ehemalige Villarreal-Profi und heutige Direktor Marcos Senna sagt: "Wir sind nicht chancenlos. Unser Mittelfeld ist spielstark. Und wir haben mit Stürmer Gerard einen Knipser - er ist unser Lewandowski." Dass er am Weiterkommen gegen Juventus Turin großen Anteil hatte, sei "kein Zufall gewesen".

Was sagt die Statistik?

Der Unterschied könnte auf dem Papier größer kaum sein. Die Münchner sind das einzige Team im laufenden Wettbewerb, das noch ohne Niederlage ist - sieben Siege, ein Remis. Die einzige Niederlage in den jüngsten 29 Europacupspielen war das 2:3 im Vorjahres-Viertelfinale 2020/21 gegen Paris St. Germain. Ebenso beeindruckend ist die Serie auf fremden Boden: Auswärts sind die Bayern seit 22 Duellen ungeschlagen (17 Siege, 5 Remis) - Rekord. Der deutsche Primus ist zudem das offensiv gefährlichste Team dieser Königsklassen-Saison. Schon 30 Tore erzielte der FCB und damit sieben mehr als der zweitbeste Manchester City (23) und fast doppelt so viele wie Villarreal (16). Der kommende Gegner ist jedoch die zweit-effizienteste Mannschaft unter den Viertelfinalisten - 5,9 Torschüsse brauchen die Spanier im Schnitt für ein Tor. Besser sind nur: die Bayern (4,8).