2023 weiter tadellos: Barça müht sich zum Auswärtssieg bei Villarreal

Elf Spiele, elf Siege: Der FC Barcelona hat seinen perfekten Jahresauftakt gegen den FC Villarreal ausgebaut, wenngleich die Katalanen in der Schlussphase aufgrund fahrlässiger Chancenverwertung noch zittern mussten.

15 Spiele in Folge hatte der FC Barcelona nicht mehr verloren, gegen den FC Villarreal sollte der 16. Streich folgen. Daran ließ die Elf von Xavi, der auf seinen verletzten Kapitän Busquets verzichten musste, vom Start weg keine ZWeifel aufkommen: Bereits nach drei Minuten tauchte Lewandowski erstmals frei vor Pepe Reina auf, der Routinier wusste den Flachschuss aus nächster Nähe jedoch zu parieren.

Barça lief die Gastgeber früh in deren Hälfte an und erzwang so Ballverluste. Ein solcher war es auch, der die zeitige Führung für die Katalanen einleiten sollte: Pepe Reinas zu kurz geratenen Abschlag nutzten die Katalanen eiskalt aus, Pedri veredelte den feinen Doppelpass mit Lewandowski zur frühen Führung (18.).

Wer nun allerdings mit einem Torfestival rechnete, wurde bitter enttäuscht. Zwar waren die Gäste bemüht, weitere Treffer nachzulegen, doch zum einen parierte Pepe Reina im weiteren Spielverlauf mehrmals stark im Privatduell mit Lewandowski - mit dem er 2014/15 zusammen die Meisterschaft beim FC Bayern München gewann -, zum anderen verhinderten etliche Fouls und intensiv geführte Zweikämpfe einen kontrollierten Spielaufbau auf beiden Seiten.

Morales vergibt, Chukwuezes Tor zählt nicht

Kurz vor der Pause kassierte Barça beinahe die Quittung für die fahrlässige Chancenverwertung, doch auch Villarreal-Stürmer Morales zeigte vor dem gegnerischen Tor Nerven (45. +1).

Pepe Reina, der wie erwähnt stets gegen Lewandowski zur Stelle war, leistete sich in Durchgang zwei einen weiteren Schnitzer, den Barça jedoch nicht zu nutzen wusste. Erneut war Pedri Nutznießer, doch diesmal setzte er den Ball knapp neben das Tor (66.). So blieb das Spiel bis in die Schlussphase offen, wo erneut eine späte Drangphase Villarreals beinahe für den Ausgleich gesorgt hätte. Diesmal lag der Ball sogar einmal in ter Stegens Tor, doch vor Chukwuezes Abschluss stand dessen Teamkollege Yeremy im Abseits (90.+3).

Das Tor wurde zurückgenommen - und Barças elfter Sieg im elften Spiel im Jahr 2023 war beschlossene Sache.