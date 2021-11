Dank zwei späten Toren: Barça holt zweiten Sieg unter Xavi

Barcelona hat im zweiten Ligaspiel den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Xavi geholt. In Villarreal gab es dank zweier später Treffer einen 3:1-Sieg.

Der erste Durchgang hatte zwar keine Tore zu bieten, Chancen boten sich jedoch zu Hauf. Speziell Barcelona legte los wie die Feuerwehr. Startelfdebütant Abde (4., Rulli parierte klasse), Depay (8., links vorbei), Gavi (9., traf noch leicht den Außenpfosten), und erneut Depay, der freistehend aus elf Metern verzog (19.), ließen allesamt die Führung liegen. Man konnte schon fast von Chancenwucher von den Gästen sprechen, der vor der Pause beinahe bestraft worden wäre, doch ter Stegen war gegen Danjuma auf dem Posten (39.).

Nach der Pause sollte sich allerdings schnell was auf der Anzeigetafel tun: De Jong staubte nach Depays Abschluss zur Führung ab (48.). Zunächst erkannte Schiedsrichter Cesar Soto Grado den Treffer nicht an, nach VAR-Eingriff zählte er aber doch, da Depay nach Jordi Albas Flanke nicht im Abseits stand. Ansonsten ging es nach der Pause eher ruhig zu, ehe Villarreal die Schlagzahl erhöhte. Trigueros hatte die Führung noch liegengelassen (74.), Joker Chukwueze holte das nach, als er einen Ball ins rechte Eck spitzelte (76.).

Starker Endspurt des FC Barcelona

Das Gelbe U-Boot war nun obenauf und schnupperte sogar am Sieg, der umtriebige Danjuma setzte den Ball knapp rechts vorbei (84.). Von den Katalanen kam lange offensiv wenig - dann holten die Xavi Schützlinge zum Endspurt aus. Eine zu kurze Kopfballrückgabe nahm Depay auf, ging an Rulli vorbei und vollendete cool (88.). Zweifel am Sieg ließ Barça nicht mehr aufkommen, der eingewechselte Coutinho verwandelte kurz vor dem Ende sogar einen an ihn verursachten Elfmeter zum 3:1-Endstand (90.+4).

Barcelona feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel unter Xavi. In der dritten Partie sind die Katalanen unter dem neuen Trainer noch ungeschlagen.