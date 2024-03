Werner trifft erneut: Tottenham schlägt dezimiertes Villa im Spiel um Platz vier deutlich

Im Duell um den vierten Champions-League-Platz hat Aston Villa eine deutliche Abreibung bekommen. Bei Tottenham durfte beim 4:0 auch Timo Werner erneut jubeln.

Die Ausgangslage vor dem Duell um die Königsklasse war klar: Aston Villa konnte mit einem Sieg seinen Vorsprung auf die Spurs ausbauen und einen großen Schritt in Richtung Champions League machen. Tottenham, mit fünf Punkten Rückstand bei einem Spiel weniger den Villans dicht auf den Fersen, wollte dagegen den Rückstand weiter verkürzen, um endgültig in Schlagdistanz zu kommen.

Watkins vertändelt mehrfach die Führung

Aston Villa, wo Trainer Unai Emery im ungewohnten 5-3-2-System auf den Ex-Leverkusener Baily, nicht aber auf Diaby setzte, startete gut in die Partie. Defensiv stabil lauerten die Hausherren auf Konter und hatte bereits nach fünf Minuten die erste Gelegenheit, doch der Ex-Wolfsburger van de Ven drängte Watkins im letzten Moment noch ab.

Danach hatten die Spurs, bei denen Coach Postecoglu im gewohnten 4-2-3-1 auf Werner in der Startaufstellung verzichtete, mehr Ballbesitz, kamen aber kaum gefährlich vor das Tor und liefen immer wieder in Konter. So hatten die Gäste Glück, dass Watkins nach einem solchen mit einem schlampigen Abspiel das 1:0 vertändelte (18.). Einen ersten gefährlichen Torschuss gab Tottenham erst durch Johnson ab (35.).

Abgesehen von einer kurzen Drangphase der Gastgeber um die 20-Minuten-Marke plätscherte das Spiel in der Folge lange Zeit vor sich hin, Torraumszenen waren Mangelware. Erst kurz vor der Pause wurde es nochmal gefährlich, als Romero gegen Watkins in letztem Moment klärte (45.) und Digne die folgende Ecke knapp neben das Tor köpfte (45.+1). Das Spielniveau war ausbaufähig, das 0:0 zur Pause ging daher in Ordnung.

Doppelschlag der Spurs - Platzverweis für McGinn

Aston Villa kam gleich mit einer guten Möglichkeit aus der Kabine, als Baileys Schuss aus kurzer Distanz noch von van de Ven abgefälscht wurde (47.). Doch danach zeigten sich die Spurs zweimal eiskalt: Einen schnellen Konter vollendete erst Maddison (50.), drei Minuten später wurde ein böser Abspielfehler von Konsa durch Johnson postwendend bestraft (53.).

Aston Villa zeigte sich nach dem Doppelschlag geschockt und musste sich erstmal sammeln. Doch schon kurze Zeit später schwächten sich die Hausherren weiter: McGinn setzte zu einem Frustfoul an und holte Udogie rüde von den Beinen - der Villa-Kapitän sah glatt Rot (65.).

Son und Werner machen es deutlich

Tottenham spielte in der Folge seine Überzahl geschickt aus, hielt den Ball in den eigenen Reihen. Die Spurs erspielten sich noch einige Gelegenheiten, doch erst in der Nachspielzeit lag der Ball noch zweimal im Netz: Erst traf Son wuchtig zum 3:0 (90.+1) und legte später den zweiten Saisontreffer für Werner auf (90.+4). Von den Hausherren kam dagegen nicht mehr viel, von einer Möglichkeit aus kürzester Distanz von Zaniolo abgesehen, der an Vicario scheiterte (84.). Es war ein enttäuschender Auftritt der Villans im zweiten Abschnitt, die damit ihre gute Ausgangslage im Kampf um die Königsklasse verspielten.

Tottenham ist nun auf zwei Punkte an Aston Villa herangerückt und kann im Nachholspiel gegen Chelsea (Termin noch unbekannt) die Villans überholen. Zunächst geht es für das Team von Ange Postecoglu aber am kommenden Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Fulham. Aston Villa ist bereits am Donnerstag wieder gefordert, dann steht das Rückspiel in der Europa League bei Ajax Amsterdam ab (Hinspiel 0:0).