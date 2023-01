Aston Villa blamiert sich gegen Viertligisten

Aston Villa hat sich in der 3. Runde des FA Cup blamiert. Der Premier-League-Vertreter schied gegen Viertligist FC Stevenage nach zwei Gegentreffern in den Schlussminuten aus.

In der 3. Runde des FA Cup war Aston Villa gegen den FC Stevenage zunächst gut in die Partie gestartet. Das Team von Trainer Unai Emery ging in der 33. Minute nach einem schönen Spielzug, abgeschlossen von Sanson, in Führung.

Der Viertligist blieb aber frech und kam fast vor der Pause noch zum Ausgleich: Norris zog von links neben dem Strafraum ab und setzte die Kugel auf die Latte. Olsen, der Weltmeister Martinez im Tor vertrat, wäre wohl ohne Chance gewesen.

In der Schlussphase nahm das Unheil für den Favoriten aber dann seinen Lauf. Dendoncker brachte Campbell im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Reid sicher (88.). In Unterzahl - Dendoncker hatte für sein Foul die Rote Karte gesehen (85.) - fing sich Villa sogar noch das entscheidende 1:2 in der Schlussminute nach einer kurz ausgeführten Ecke durch Campbell und schied gegen den Viertligisten aus.

Während für den Premier-League-Elften die Blamage perfekt war, feierte der Underdog den Sieg ausgelassen.

sts

Englisches Feierbiest: Stevenages Coach Steve Evans war in vorderste Reihe beim Feiern dabei. IMAGO/PA Images