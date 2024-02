Joker McTominay macht den Unterschied: Manchester United gewinnt bei Aston Villa

Manchester United hat den wettbewerbsübergreifend vierten Sieg in Folge eingefahren und glücklich bei Aston Villa gewonnen. Damit ist der Abstand auf einen internationalen Platz auf fünf Punkte geschrumpft.

Manchester United, das im Vergleich zum 3:0 gegen West Ham mit Varane anstelle des verletzten Martinez auflief, kam besser ins Spiel und ließ erste Gelegenheiten durch Höjlund (13.) und Garnacho (13.) zunächst noch liegen. Wenige Minuten später durften die Red Devils dann aber jubeln, nachdem Maguire einen Eckball von Bruno Fernandes auf den freistehenden Höjlund verlängerte, der beim Abschluss aus kurzer Distanz keine Probleme hatte und die Gäste in Führung brachte (17.).

Onana auf dem Posten - Ramsey zielt vorbei

Danach zog sich United zurück und ließ gegen die zu Beginn blassen Lions mehr zu. Gleich zweimal musste Onana eingreifen, als erst McGinn (24.) und später Watkins (25.) den Versuch, den Ausgleich zu erzielen, unternahmen. Aston Villa wurde immer aktiver und übernahm die Spielkontrolle, Ramseys Schlenzer schnellte rechts vorbei (27.).

Manchester United konzentrierte sich auf die Defensive und lauerte auf Konter. Gegen bessere Lions erarbeiteten sich die Red Devils bis zum Pausenpfiff aber keine Möglichkeiten mehr und führten dennoch zur Halbzeit 1:0.

Douglas Luiz gleicht aus - McTominay eiskalt

Nach dem Seitenwechsel war Aston Villa weiterhin heiß auf den Ausgleich, doch Onana hatte etwas dagegen. Bei Watkins' Versuch aus kurzer Distanz zeigte Uniteds Schlussmann einen klasse Reflex (48.). Nachdem die Lions den Druck mehr und mehr erhöhten, konnten die Red Devils diesem irgendwann nicht mehr standhalten und kassierten den überfälligen Ausgleichstreffer. Nach Baileys Hereingabe hielt Douglas Diaz den Fuß rein und traf ins rechte Eck (67.).

Manchester United berappelte sich in der Folge ein bisschen und kratzte aus dem Nichts am erneuten Führungstreffer, Garnacho verpasste diesen jedoch knapp (71.). Weil erneut Douglas Luiz die große Chance aufs 2:1 für Aston Villa ausließ, schlugen die eiskalten Red Devils durch Joker McTominay spät zu (86.) und fuhren einen am Ende glücklichen Sieg bei den Lions ein.

Am kommenden Sonntag gastiert ManUnited bei Aufsteiger Luton (17.30 Uhr). Einen Tag zuvor sind die Villans in Fulham zu Gast (16 Uhr).