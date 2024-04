Im Kampf um Platz 4: Aston Villa müht sich zu Pflichtsieg

Mit einem 3:1-Pflichtsieg gegen Bournemouth sammelt Aston Villa weitere wichtige Punkte im Kampf um den vierten Platz in der Premier League.

Nach dem Ausscheiden der letzten englischen Europa-Pokal-Teilnehmer unter der Woche spitzt sich wenige Spieltage vor Ende der Saison der Kampf um Rang vier - dem letzten Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt - in der Premier League zwischen Aston Villa und den Tottenham Hotspur zu.

Bei drei Punkten - aber auch einem Spiel mehr - auf den größten Konkurrenten war für das Team von Unai Emery, der zuletzt auch als Kandidat für die Tuchel-Nachfolge gehandelt wurde, ein Sieg zuhause gegen Bournemouth Pflicht.

Solanke schockt Villa

Besonders viel sprach im Villa Park dafür jedoch erstmal nicht. Die Hausherren taten sich in der ersten Hälfte lange Zeit schwer und brachten sich in Persona von Cash selbst in Bedrängnis, als der Verteidiger übermotiviert im Strafraum grätschte und einen Elfmeter verursachte. Solanke verwandelte sicher (31.).

Kurz vor der Pause blitzte dann erstmals die Qualität der Villans auf: Rogers schloss einen Konter mit einer starken Einzelaktion ab (45.+1) - dies sollte nicht das letzte Mal bleiben, dass die Cherries, die unter Trainer Andoni Iraola häufig versuchen, mitzuspielen, sich defensiv zu luftig präsentierten.

Ex-Leverkusener im Fokus

Ein raumgreifender Pass und ein Steckpass reichten Aston Villa am Sonntagabend, damit Diaby aus sechs Metern des Spiel drehen konnte (57.).

Und der Ex-Leverkusener war knapp 20 Minuten später dann auch an der Entscheidung - eines mühevollen Pflichtsiegs im Kampf um Platz vier - beteiligt: Watkins spielte mit dem 24-jährigen Franzosen einen Doppelpass und legte etwas unfreiwillig auf den zweiten Ex-Leverkusener im Team von Unai Emery. Bailey musste als Schlusspunkt - da Ünal tief in der Nachspielzeit noch zweimal an Martinez scheiterte (90.+5) - den Ball aus einem Meter nur noch über die Linie schieben.