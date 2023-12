Viktoria wochenlang ohne Kapitän Fritz

Beim 1:3 gegen Ulm war Moritz Fritz schon vor der Pause verletzt ausgewechselt worden. Inzwischen ist die Tragweite der Knieblessur beim Kölner Kapitän bekannt.

Einen Meniskusschaden hat sich Fritz beim 1:3 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball zugezogen. Wie die Kölner Viktoria wissen ließ, werde der 30-Jährige noch in dieser Woche operiert.

Am Samstag war er in der ersten Spielhälfte des Viktoria-Heimspiels ausgewechselt worden. Es bleibt nun vorerst bei 17 Liga-Einsätzen (zwei Assists, kicker-Notenschnitt 3,42) beim Mittelfeldspieler der Kölner, der 2019 vom Stadtrivalen Fortuna auf die andere Rheinseite gewechselt war.

November ohne Sieg

Die Viktoria befindet sich derzeit in einer sportlichen Krise. Der November ging ohne Pflichtspielsieg über die Bühne, der Dezember begann mit der Heimschlappe gegen die Ulmer. Am Sonntag nun heißt die Auswärtsaufgabe für die Elf von Trainer Olaf Janßen ausgerechnet Jahn Regensburg - die Oberpfälzer sind mit zehn Siegen in Serie Tabellenführer.