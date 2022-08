Viktoria will 1860 knacken - Krisenderby in Aue

Viktoria Köln will am 6. Spieltag der 3. Liga die erste Mannschaft sein, bei der 1860 München Punkte lässt. Essen, Verl und Aue hoffen auf den ersten Dreier - der FCE ausgerechnet im sächsischen Krisenderby gegen Dresden.

Der 6. Spieltag beginnt am Freitagabend (19 Uhr) in Halle, wo der HFC den SV Meppen empfängt. Die Gäste sind immer für ein Spektakel mit vielen Toren gut, doch Trainer Stefan Krämer wünscht sich bei 10:10 Toren mal wieder ein Spiel ohne Gegentreffer. Das gelang in den ersten fünf Ligaspielen dieser Saison erst einmal - den Hallensern bei ebenfalls zehn Gegentoren übrigens auch. Bitter, dass nun auch noch Jannes Vollert, Stammkraft in der HFC-Abwehr, länger ausfällt (Blinddarmoperation).

Löwen wollen Startrekord ausbauen

Am Samstag (14 Uhr) geht es mit sechs Spielen wieder rund. Tabellenführer 1860 München tritt bei der Kölner Viktoria an, um den Drittliga-Startrekord auszubauen, muss dabei allerdings auf Chefsechser Tim Rieder (Rote Karte) verzichten. "Wir wollen die erste Mannschaft sein, bei der 1860 Punkte lässt", erklärte der gebürtige Münchner Christoph Greger, der zehn Jahre lang der Löwen-Jugend angehörte. Selbstredend werden Kölns Vizekapitän und seine Mitspieler alles daransetzen, auch das dritte Heimspiel der Saison siegreich zu gestalten.

Sorgt Elversberg weiter für Furore?

Parallel empfängt der Überraschungs-Zweite Elversberg den SV Waldhof. Finden die Mannheimer ein Mittel gegen den offensivfreudigen Aufsteiger? 16 Tore in fünf Spielen - noch nie in der Geschichte der 3. Liga hat ein Verein zum Saisonstart so viele Treffer erzielt wie die SV Elversberg.

Im Ranking der wenigstens Gegentore liegt der 1. FC Saarbrücken ganz vorn - die Null steht! Kann ausgerechnet der VfL Osnabrück, der erst drei Tore erzielte und weiter ohne Cheftrainer dasteht, die Mauer durchbrechen? Der mit dem FCS punktgleiche FC Ingolstadt empfängt derweil Wehen Wiesbaden.

Aufsteiger- und Kellerduell in Bayreuth

Mit der oberen Tabellenregion nichts zu tun haben die Kellerkinder Bayreuth, Essen und Verl. Zwei von ihnen treffen direkt aufeinander: die Aufsteiger Bayreuth und Essen. Nach dem ersten Pflichtspielsieg der Saison (5:0 im Niederrheinpokal beim benachbarten Bezirksligisten SV Burgaltendorf) soll für RWE der "historische" erste Dreier in der 3. Liga folgen. Schlusslicht Verl hofft im Heimspiel gegen Zwickau auf den ersten Saisonsieg.

Duell der Zweitvertretungen und Sachsenderby

Der Drittliga-Sonntag beginnt um 13 Uhr mit der Partie der Zweitvertretungen von Dortmund und Freiburg. BVB-Trainer Christian Preußer steht beim ersten Wiedersehen mit seinem Ex-Verein bei nur vier Punkten nach fünf Spielen ein wenig unter Zugzwang. 2021 war er mit dem SC in die 3. Liga aufgestiegen. Eine Stunde zeitversetzt steigt das sächsische Krisenderby zwischen Aue und Dresden. Der FCE ist mit zwei Niederlagen und drei Unentschieden noch schlechter gestartet als das Team aus der Landeshauptstadt, in der in den vergangenen Wochen, auch durch Trainer Markus Anfang, eine fehlende Mentalität thematisiert wurde. Diese wird im Derby mehr denn je gefragt sein.

Zum Abschluss des Spieltags empfängt am Montagabend (19 Uhr) der MSV Duisburg Aufsteiger VfB Oldenburg. Inklusive Torwart-Tor hatten die Zebras vergangenes Wochenende den dritten Sieg in Serie eingefahren und für mächtig gute Stimmung gesorgt. Auf die Oldenburger kommt entsprechend eine knifflige Aufgabe zu, auch wenn sie ihrerseits gepusht durch den ersten Sieg nach dem Aufstieg in die 3. Liga anreisen.