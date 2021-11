Viktoria wieder auf Kurs - dank "Allzweckwaffe" Handle

Nach dem Fehlstart in der 3. Liga hat sich Viktoria Köln zuletzt stabilisiert. Maßgeblichen Anteil daran trägt einer der dienstältesten Spieler im Klub: Simon Handle.

Mit 1,70 Meter hat Handle nicht gerade das prädestinierte Maß für Kopfballtore. Es hat ihn dennoch nicht davon abgehalten, seine Mannschaft auf diese Art und Weise vor zwei Wochen gegen Magdeburg zum 1:0-Sieg zu führen. "Na ja, so schwer war das nicht. Die Flanke kam perfekt, und ich musste noch nicht einmal hochspringen", berichtet der 28-Jährige im Gespräch mit dem kicker: "Aber mir sind tatsächlich schon einige Kopfballtore gelungen." Unter anderem sein Premierentor in der 3. Liga im Dezember 2015 mit Aue gegen Großaspach.

"Wir haben noch viel Luft nach oben"

Seit 2017 schnürt der 28-Jährige nun die Schuhe für die Viktoria. Einen Fehlstart wie in dieser Saison erlebte er dabei vorher noch nicht: Vier der ersten fünf Spiele gingen verloren. Doch in der Domstadt ist man ruhig geblieben und wurde dafür belohnt. Sechsmal in Folge blieb der Klub zuletzt ungeschlagen. "Wir haben viele neue Spieler hinzubekommen, denen man Zeit geben muss. Am Anfang war ja auch nicht alles schlecht, es fehlten die Ergebnisse", analysiert Handle und betont: "Wir haben noch viel Luft nach oben."

Der Aufschwung ist aber auch mit ihm verknüpft. Nicht nur wegen seiner fünf Tore in 15 Einsätzen (kicker-Notenschnitt: 3,14), sondern genauso wegen seiner Variabilität. Trainer Olaf Janßen bezeichnet Handle als "Allzweckwaffe" - und spielt diese Stärke entsprechend aus: Auf vier verschiedenen Positionen kam er in dieser Saison bereits zum Einsatz. "Als gelernter Offensivspieler hinten auf beiden Seiten zu verteidigen, ist durchaus eine Herausforderung. Vor allem als Rechtsfuß links defensiv", gesteht Handle. "Aber ich nehme die Aufgabe an und gebe mein Bestes. Hauptsache, wir gewinnen."

Profiteur vom "Falschen-Fuß-Training"

In der ungewohnten Rolle auf der linken Abwehrseite kommt ihm seine Ausbildung zugute, im speziellen das "Falsche-Fuß-Training" aus seiner Jugendzeit bei RB Salzburg. "Wir mussten dienstagvormittags mit dem falschen Fuß trainieren. Das hat mich enorm weitergebrach", erzählt Handle.

Die Länderspielpause der Kölner wird schon am kommenden Mittwoch (20 Uhr) vom Landespokalspiel beim Bezirksligisten SSV Bornheim unterbrochen. Am Montag darauf (22. November, 19 Uhr) steigt die Viktoria dann wieder in den Liga-Alltag ein. Beim SV Meppen können Handle und Co. die Lücke zum oberen Tabellendrittel schließen - auch mit dem stärkeren rechten Fuß.