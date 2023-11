Viktoria verteilt "Geschenke" - Janßen dennoch stolz auf die "Ehre"

Viktoria Köln hat erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verloren. Beim 1:5 gegen Dresden war die Partie bereits zur Pause entschieden - nach der die Kölner nochmal aufzeigten.

"Das tut in dieser Art und Weise schon weh", gab Olaf Janßen gegenüber "MagentaSport" unumwunden zu. Die erste Heimniederlage seiner Kölner in der laufenden Saison war nicht nur eine gewöhnliche gewesen. Eine 1:5-Klatsche hatte sich die Viktoria gegen Dynamo Dresden gefangen, Janßen fand für die Sachsen anschließend Superlative. "Dynamo zeigt, dass sie mit und gegen den Ball die beste Mannschaft der Liga sind. Respekt für die Leistung", so der Routinier, für den "die bessere Mannschaft in beiden Belangen" gewonnen hatte.

Köln rehabilitiert sich in Unterzahl

Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass die Gastgeber dem Spitzenreiter das Leben im ersten Durchgang immer wieder zu einfach gemacht hatten. Gleich zwei Strafstöße hatte Verteidiger Christoph Greger verursacht, der mit dem Pausenpfiff im Zuge des zweiten Elfmeters auch noch vom Platz geflogen war. "Die Tore waren Geschenke", räumte Janßen ein, für die Leistung seiner dezimierten Schützlinge im zweiten Durchgang fand er noch warme Worte. "Da haben wir Ehre bewiesen. Die Jungs haben wirklich alles reingeschmissen."

Trotz aller Deutlichkeit und der verdienten Niederlage gab es aufgrund der Dresdner Führung Diskussionsbedarf. "Er dreht sich vom Schuss weg, der Arm ist sehr nah am Körper", kommentierte sein Trainer das Handspiel Gregers, der hinter dem Rücken am Arm getroffen worden war. "Aber es passt ja eigentlich in die ganze erste Halbzeit rein. Da war jeder Schuss ein Treffer." Festmachen wollte Janßen die Niederlage aber ohnehin nicht an dieser Einzelentscheidung. Zu überlegen sei der Gegner gewesen. "Das muss man anerkennen."

So ehrlich Janßen in der Außendarstellung auftrat, dürfte er in den kommenden Tagen auch in der internen Analyse agieren. Schließlich soll nach der dritten Pflichtspielniederlage in Serie endlich wieder ein Erfolgserlebnis her. Genug Vorbereitungszeit ist dafür gegeben. Für die Viktoria geht es ob der Länderspielpause erst am 26. November (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Preußen Münster weiter.