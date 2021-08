Viktoria verliert zum ersten Mal - Traditionsduell auf dem Betzenberg

Zum Auftakt des 4. Drittliga-Spieltags kassierte Viktoria Berlin die erste Saisonniederlage gegen Halle. Am Samstag steigt das Verfolgerduell in Dortmund, der arg gebeutelte FCK erwartet das ambitionierte 1860. Schafft Absteiger Würzburg am Sonntag den ersten Dreier?

Ernüchterung bei Viktoria Berlin: Nach dem traumhaften Saisonstart mit drei Siegen in drei Spielen kassierten die Hauptstädter am Freitagabend den ersten Dämpfer: Im Heimspiel gegen den Halleschen FC biss sich der Aufsteiger die Zähne an der stabilen Gäste-Defensive aus, nachdem die Saalestädter im ersten Durchgang durch einen kurzen Sololauf von Boyd in Führung gegangen waren (28.). In einem höhepunktarmen, aber spannenden zweiten Durchgang verteidigte der HFC den knappen Vorsprung, ließ aber auch Chancen aus, um den zweiten Saisonsieg höher ausfallen zu lassen.

Samstag: Bleiben BVB, FCM und Verl ungeschlagen?

Magdeburgs Connor Krempicki fiebert dem Duell mit Ex-Klub Duisburg entgegen. imago images/Christian Schroedter

Am Samstag geht es dann weiter mit sechs Partien, darunter die drei noch ungeschlagenen Teams aus Dortmund, Magdeburg und Verl, wobei die beiden erstgenannten Heimrecht haben. Der BVB II empfängt den ebenfalls gut in die neue Spielzeit gestarteten 1. FC Saarbrücken. Ob Kapitän Franz Pfanne, der beim 5:2 in Freiburg einen Schlag auf die Wade erhielt, mitwirken kann, ist unsicher.

Magdeburg hat zeitgleich den mit Saarbrücken punkt- und torgleichen MSV Duisburg zu Gast. Neuzugang Connor Krempicki, Schütze der Führung beim 3:1 in Hannover gegen Havelse, fiebert dem Duell mit seinem Ex-Klub entgegen: "Wir haben eine klare Spielidee und verbessern uns jede Woche", so Krempicki, der in den vergangenen zwei Jahren 47 Drittligaspiele (2 Tore) für die Zebras bestritt.

Der SC Verl muss auswärts antreten und reist zum SV Meppen. Der 3:1-Sieg gegen Viktoria Köln und der damit verbundene Sprung auf Platz 4 wurde von den Verlern teuer bezahlt: Innenverteidiger Daniel Mikic musste kurz vor der Pause verletzt vom Platz, die Untersuchung erbrachte eine niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss. Für ihn wird wohl Neuzugang Cottrell Ezekwem (VfB Homberg) beginnen.

Gelingt FCK die Trendwende? - Auch Zwickau, Köln und Waldhof noch ohne Sieg

Auf der anderen Seite der Tabelle findet sich der 1. FC Kaiserslautern wieder, der auf seinen ersten Saisonsieg wartet. Ob das ausgerechnet gegen die noch ungeschlagenen Münchner Löwen gelingt? Zumindest muss Trainer Marco Antwerpen, der den Traditionsklub in der letzten Saison noch vor der Regionalliga bewahrt hat, einmal mehr den Schalter im Team umlegen. Anders als bei 1860, das saisonübergreifend in 15 Spielen nur eine Niederlage kassierte.

Ebenfalls unter den Erwartungen geblieben ist bisher der FSV Zwickau, bei dem Davy Frick weiter schmerzlich vermisst wird. Nun geht es nach Niedersachsen zu Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig, der nach zwei torlosen Spielen mit einem 2:0 in Halle wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist. Was noch fehlt: Ein Tor aus dem Spiel heraus: Beide Treffer am letzten Wochenende resultierten aus Standards.

Zudem treffen am Samstag Viktoria Köln und Waldhof Mannheim aufeinander, die beide auf den ersten Saisonsieg hoffen. Kölns Trainer Olaf Janßen formuliert in aller Deutlichkeit das Ziel: "Wir müssen unsere Box sauberer verteidigen und trotzdem bei unserem aktiven Spiel bleiben." Gegen die von Ex-Viktoria-Coach Patrick Glöckner betreuten Kurpfälzer wird sein Team weiterhin auf Mittelfeld-Regisseur Federico Palacios (Fersenprellung) verzichten müssen.

Sonntag: Steht beim SVWW erneut die Null?

Hielt seinen Kasten bisher sauber: Florian Stritzel vom SV Wehen Wiesbaden. DeFodi Images via Getty Images

Am Sonntag stehen dann diesmal gleich drei Partien auf dem Programm. Im Duell zweier Zweitliga-Absteiger bekommen es um 13 Uhr die schlecht die Saison gestarteten Würzburger Kickers mit dem VfL Osnabrück zu tun, der sich in einer Phase mit drei englischen Wochen, inklusive der Landespokal-Begegnung Ende August bei Atlas Delmenhorst, befindet. Der Kader soll nebenbei auch noch vervollständigt werden. Laut Trainer Daniel Scherning fehlt dem Kader noch ein Außenbahn-Spieler.

Wehen Wiesbaden und der TSV Havelse folgen dann um 14 Uhr. Die Hessen jagen dabei ihre eigene bisherige Bestmarke von 325 Minuten ohne Gegentor aus der Saison 2017/18. Dieser Wert könnte nun, nach drei Partien ohne Gegentor, am Sonntag getoppt werden. Wichtiger wären jedoch eigene Treffer: In drei Partien gelang bisher erst ein Tor.

Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag um 15 Uhr mit dem Spiel Türkgücü München gegen den SC Freiburg II. Bei den Breisgauern wird sich wieder erst kurzfristig entscheiden, wer von den SC-Talenten in den Bundesligakader aufrückt und wer in der Drittliga-Mannschaft aufläuft. Für einen Platz im Bundesligakader hat sich zuletzt vor allem Angreifer Kevin Schade (19) empfohlen, dem beim 2:5 im Heimspiel gegen Dortmund II ein Doppelpack gelang.