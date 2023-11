Viktoria unter Keskin: Stabilität und Kontinuität, Bodenständigkeit und Demut

Viktoria Berlin mischt - und das ist durchaus eine Überraschung - in der Spitzengruppe der Regionalliga Nordost mit. Coach Semih Keskin hat eine gesunde Mischung aus Routiniers und Talenten zur Verfügung und setzt weiter auf die richtige Einstellung.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Als es vor dem Start der Saison 2023/24 in der Regionalliga Nordost um mögliche Kandidaten für den Titel ging, fielen von den Experten vor allem die Namen Energie Cottbus, BFC Dynamo oder Rot-Weiß Erfurt. Dies sollte mit Blick auf die aktuelle Tabelle sicherlich nicht verkehrt sein. Ex-Drittligist Viktoria Berlin hatten dagegen wohl aber die wenigsten Fachleute auf dem Zettel. Doch die Mannschaft von Trainer Semih Keskin hat sich nach dem Umbruch im Sommer mit immerhin 17 (!) Abgängen mittlerweile gefunden und mischt (erfolgreich) im Spitzenquintett mit. "Wir reden seit dem Saisonbeginn von einer Entwicklung und dass wir der Mannschaft Zeit geben. Das macht sie derzeit extrem gut", so Keskin.

Der 1:0-Sieg im Stadtderby am 14. Spieltag gegen Hertha BSC II war für die "Himmelblauen" nun schon das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Aus diesen holte die Mannschaft zehn von möglichen zwölf Punkten. "Wir sind mittlerweile defensiv gefestigt und auch torgefährlicher. Wir brauchen nicht mehr so viele Chancen für einen Treffer", sagt der 34 Jahre alte Viktoria-Coach, der seit Juli 2022 im Amt ist und vorher schon im Nachwuchs der Berliner arbeitete. Die "Viktoria-DNA" ist Keskin also bestens bekannt. "Es geht um Stabilität und Kontinuität", so Keskin. Dieser stellt Woche für Woche einen guten Mix aus erfahrenen Akteuren auf, aber auch jüngeren Spielern, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen und sich nun beweisen können und auch wollen.

"Das Tor zeigt die Entwicklungsschritte"

So spielte Gia Huy Phong (19) im Vorjahr noch in der A-Jugend des Klubs und erzielte nun den wichtigen Siegtreffer gegen die Hertha-"Bubis". "Das Tor zeigt die Entwicklungsschritte der Mannschaft. Wir zwingen den Gegner zum Fehler und nutzen diesen aus. Das sind Themen, die wir trainieren", sagt der A-Lizenz-Inhaber. Dabei mussten die Berliner zuletzt gegen Hertha BSC II und FSV Luckenwalde (2:0) auf Toptorjäger Lucas Falcao (24) verzichten, der sich mit einer Fußverletzung umherplagt. Diese Position wurde von Metehan Yildirim übernommen, einem 18 Jahre alten Eigengewächs des Klubs. "Metehan hat ihn (Lucas Falcao, Anm.d.R.) gut ersetzt", so Keskin, der dem Vernehmen nach auch im Landespokalspiel gegen die SG Blankenburg sowie im folgenden Ligaspiel gegen den Chemnitzer FC noch auf den Mittelfeldspieler verzichten muss.

Trotz der momentanen Erfolgsserie und bis dato lediglich zwei Niederlagen in 14 Saisonspielen will sich Keskin aber nicht blenden lassen, mahnt weiter zur "Bodenständigkeit und Demut. Keiner genießt die Höhenluft und lehnt sich zurück. Aber der Blick auf die Tabelle macht einen stolz und ist eine Bestätigung der Arbeit im Verein."