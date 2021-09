Viktoria-Trainer Muzzicato: "Noch keine Drittligaspieler"

An seinem Geburtstag gab es aus sportlicher Sicht nicht allzu viel zu feiern für Benedetto Muzzicato, den Trainer von Viktoria Berlin. Obwohl die Tabellenführung in greifbarer Nähe war, verloren Muzzicato und seine Mannschaft trotz dreimaliger Führung gegen Drittliga-Schlusslicht TSV Havelse. Für den Trainer waren die 90 Minuten erneut ein Zeichen der Unreife seines Teams.

Trotz der Niederlage: Viktoria Berlins Trainer Benedetto Muzzicato will seine Elf so spielen sehen wie am Montag gegen Havelse. imago images/Contrast

Einen Sieg hätte Viktoria Berlin im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten TSV Havelse gebraucht, um nach dem zehnten Spieltag die Tabellenführung zu übernehmen. Dreimal ging die Mannschaft von Coach Muzzicato in Führung, doch viermal schlug Havelse zurück.

"Wenn du drei Tore zu Hause schießt, wenn du nach dem Ausgleich immer wieder zurückkommst, darfst du keine vier Gegentore bekommen", fasste es das Geburtstagskind nach der Begegnung der Aufsteiger zusammen. "Wir haben heute gesehen, wenn wir dieses Risiko spielen, dann lassen wir auch Räume zu, und die hat Havelse eiskalt ausgenutzt. Das war einfach sehr effektiv", beschrieb der 43-Jährige die Chancenverwertung der Gäste aus Havelse.

"Nicht überrascht" von Havelse

Diese Chancenverwertung hat der TSV zuvor nicht aufblitzen lassen, denn in den neun vorangegangenen Partien hatte Havelse nur drei Tore erzielt. Im Spiel gegen die Viktoria erwischten die Gäste also einen Sahne-Tag. Muzzicato war allerdings "nicht überrascht", dass die Gäste diese Räume so effizient genutzt haben und in den richtigen Momenten zur Stelle waren. "Dass sie in den Zweikämpfen so präsent sind, das war uns klar. Und dass sie dann versuchen, mit dem ersten Impuls hinter unsere Kette zu kommen, war uns auch klar", sagte Berlins Trainer.

Der einziger Vorwurf, den er seinem Team machen könne, sei die Leichtsinnigkeit "im Ballbesitz". Dennoch sei er stolz und wolle seine Jungs "genau so" spielen sehen. Der Italiener verwies außerdem auf die Unerfahrenheit in seinem Team, in dem noch viele Spieler seien, die "noch keine Drittligaspieler" seien: "Wir sind noch lange nicht am Ende des Prozesses und der Entwicklung", betonte Muzzicato.