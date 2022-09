Viktoria-Talent Amyn wechselt zu Feyenoord

Youssef Amyn verlässt Viktoria Köln. Der 19-jährige Linksaußen schließt sich Feyenoord Rotterdam an.

Youssef Amyn erhält bei dem niederländischen Erstligisten einen Vertrag bis Juni 2024. Der gebürtige Essener war 2020 von Borussia Dortmund zu den Rechtsrheinern gekommen und hatte seitdem 35 Drittliga-Spiele absolviert, durch die er andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht hat. "Ich bin extrem glücklich und auch extrem stolz, aber der Abschied schmerzt auch. Ich danke der Mannschaft und dem ganzen Verein, es ist nicht selbstverständlich, als junger Spieler so viel zu spielen und auf sich aufmerksam machen zu können", wird Amyn auf der Website des Drittligisten zitiert.

Wenn ein Spieler schneller ist als unsere eigene Entwicklung, dann müssen wir das so akzeptieren. Olaf Janßen

Der Flügelspieler war in der laufenden Saison nur einmal am 1. Spieltag gegen Waldhof Mannheim zum Einsatz gekommen und hat ein Tor erzielt. In den weiteren Partien blieb er auf der Ersatzbank, auch beim Pokal-Spiel gegen Bayern München am Mittwoch (0:5) kam er nicht zum Zuge.

Cheftrainer Olaf Janßen betonte: "Wir verabschieden Youssef mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weinend, weil wir unseren Jungen verlieren, den wir aufgepäppelt haben, der seinen Weg gegangen ist in ganz jungen Jahren. Doch das Auge, das lacht, das uns stolz macht, ist viel größer. Es ist Teil unserer DNA, unserer Philosophie, junge Spieler auszubilden und besser zu machen. Wenn dann in dem Fall ein Spieler schneller ist als unsere eigene Entwicklung, dann müssen wir das so akzeptieren."