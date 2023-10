Viktoria spielt im Pokal gegen Eintracht Frankfurt in Höhenberg

Der FC Viktoria Köln hat mit Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal ein großes Los gezogen. Nun ist auch bekannt, in welchem Stadion um das Drittrunden-Ticket gekämpft wird.

Die Viktoria wird für ihren Pokal-Großkampf in wenigen Wochen nicht umziehen. Das hat der Drittligist am Montag entschieden - und zwar Geschäftsführung und Vorstand "nach Rücksprache mit allen Beteiligten", wie es auf der Website des Klubs heißt. Gespielt wird somit an der angestammten Spielstätte im Sportpark Höhenberg - und nicht im Rhein-Energie-Stadion auf der anderen Rheinseite in Müngersdorf, wo der große "Effzeh" antritt.

In Höhenberg hatte die Viktoria auch ihr Erstrundenduell mit Werder Bremen ausgetragen - und zwar mit Erfolg. Beim 3:2 nach 1:2-Rückstand gegen frühzeitig dezimierte Hanseaten sorgte Neuzugang und Pokalheld Donny Bogicevic mit seinem Treffer tief in der Nachspielzeit für ein Tollhaus.

Für das Duell mit den Bayern war die Viktoria in der vergangenen Saison über den Rhein gewechselt und hatte den Rekord-Pokalsieger beim 0:5 vor ausverkauften Rängen und somit 50.000 Fans empfangen.

8300 statt 50.000

In Höhenberg finden indes lediglich etwas mehr als 8300 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Wann genau der Anpfiff erfolgt, ist unterdessen noch offen. Die genaue Terminierung, ob 31. Oktober oder 1. November, wird in dieser Woche erfolgen.

In der kommenden Woche wird der Drittligist dann den Vorverkauf starten - zunächst gehen die sicherlich begehrten Tickets an Viktoria-Mitglieder und Dauerkarteninhaber raus, die ein Vorkaufsrecht besitzen. Danach wird die Viktoria über einen möglichen freien Vorverkauf informieren.

Ihr nächstes Heimspiel bestreitet die Viktoria übrigens schon heute Abend. Zum Verfolgerduell in der 3. Liga tritt der FC Ingolstadt bei der Elf von Trainer Olaf Janßen an.