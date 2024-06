Viktoria schließt die Voll-Lücke mit Werders Dudu

Stammtorwart Ben Voll hat sich Richtung Bundesliga zum FC St. Pauli verabschiedet. Viktoria Köln konnte die Lücke im Torwartteam aber schnell schließen und hat Dudu vom SV Werder Bremen noch am selben Tag verpflichtet.

Ben Voll hat eine starke Saison bei der Viktoria aus Köln hinter sich, der 23-jährige Torwart, mit kicker-Durchschnittsnote 2,95, hat sich so für höhere Aufgaben empfohlen und ein Angebot von Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli angenommen. "Der Wechsel zum FC St. Pauli bedeutet nach zwei Spielzeiten in der 3. Liga für mich eine neue Herausforderung und einen Schritt aus meiner Komfortzone", erklärte Voll auf der Website der Kiez-Kicker und freute sich über das in ihn gesetzte Vertrauen.

Das erhielt im Gegenzug nun Dudu bei Viktoria Köln, der vom SV Werder Bremen in die Domstadt wechselt, um nach dem Abgang von Voll in dessen Fußstapfen zu treten. An der Weser war Dudu, der mit vollem Namen Eduardo Dos Santos Haesler heißt, zwar im Profikader zu finden, ein Spiel in der Bundesliga hat er aber nicht bestritten, dafür 28 Partien in der Regionalliga Nord.

Kein Problem für Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Viktoria, schließlich hat Dudu "die vergangenen sechs Jahre bei Werder Bremen auf höchstem Niveau trainiert und bewiesen, dass er auch selbst dieses Niveau hat. Er muss nun spielen und den nächsten Schritt machen. Wir sind ein Verein, der ihm genau diese Spielzeit bieten kann."

Küsters lobt die "Interpretation des Torwartspiels"

Küsters ist also vom Neuzugang des Drittligisten überzeugt, zumal dieser "menschlich als Typ sowie mit seiner Interpretation des Torwartspiels" zur Viktoria passt. Dudu sieht den Wechsel in die 3. Liga als genau richtig für sich an. "Es ist eine Chance, mich bei einem traditionellen Verein mit Spielzeit weiterzuentwickeln. Die Zeit in Bremen hat mich sehr geprägt. Ich hatte dort die Möglichkeit, tagtäglich auf höchstem Niveau zu trainieren."