Viktoria muss nach Dresden - Setzt Osnabrück seinen Lauf fort?

23. Spieltag in der 3. Liga: Sowohl oben als auch unten geht es eng zu. Osnabrück könnte mit dem achten Sieg in Serie weiter klettern. Kellerduelle gibt es in Essen und Oldenburg.

Gelingt der nächste VfL-Sieg? Osnabrück um Ba-Muaka Simakala empfängt die SpVgg Bayreuth um Felix Weber (re.). IMAGO/osnapix