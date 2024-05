Viktoria-Leihgabe Dehl: Neue Rolle in seiner Heimatstadt

Bei seiner zweiten Leihe zu Viktoria Berlin ist Laurenz Dehl mit 22 Jahren schon eine Führungsfigur. Bis Sommer will er bei den Himmelblauen weiter reifen, ehe er beim österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt eine neue Chance sucht.

13 Partien in der Regionalliga Nordost, vier Tore und zwei Vorlagen sowie zwei Treffer in zwei Partien im Landespokal: Winter-Neuzugang Laurenz Dehl, der vom österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt ausgeliehen wurde, hat bei Partnerverein Viktoria Berlin bisher einen starken Eindruck in der zweiten Saisonhälfte hinterlassen und maßgeblichen Anteil am Erfolg. Immerhin stehen die Hauptstädter überraschend in der 4. Liga auf Rang 4 sowie im Berliner Landespokalfinale.

"Es läuft richtig gut und besser als erwartet", sagt der 22-Jährige, für den es bereits das zweite Engagement bei den Himmelblauen ist. Denn schon während der zweiten Saisonhälfte der Spielzeit 2022/23 lief der Rechtsfuß bei der Viktoria (16 Spiele/3 Tore) in der Regionalliga Nordost auf, damals noch als Leihspieler von Bundesligist Union Berlin. Doch nach insgesamt zwölfeinhalb Jahren endete für Dehl im Dezember 2023 die Zeit beim Erstligisten aus Berlin-Köpenick. Er schloss sich Klagenfurt an und wurde sofort nach Berlin ausgeliehen. "Mir wurde dieser Plan aufgezeigt und ich fand das gut. Ich komme sofort in meiner Heimatstadt auf Spielzeit", sagt Dehl.

Europapokal-Minuten für Union Berlin

Der gebürtige Berliner, der einst bei Blau-Gelb mit dem Fußball startete, durchlief seit 2011 alle Nachwuchsabteilungen bei Union, erhielt 2019 seinen ersten Profivertrag. Doch in der Folge bekam Dehl aber lediglich einen Einsatz in der Europa-League-Qualifikation im Heimspiel gegen Kuopion PS (0:0) in der Saison 2021/22. Er wurde in der 84. Spielminute eingewechselt. Zudem standen für den Offensivakteur die Leihen von Union zum Drittligisten Halleschen FC (22 Spiele/3 Tore) in der Saison 2020/21, in die Airtricity League nach Irland zu Bohemians Dublin (1/0) in der Hinrunde der Spielzeit 2022/23 und zur Viktoria in der Rückrunde der Serie 2022/23 an. "Ich habe Union viel zu verdanken, mehr als mein halbes Leben im Verein verbracht. Die Erlebnisse werde ich immer in meiner Erinnerung haben. Aber der ausschlaggebende Punkt war, dass ich nicht die erhoffte Spielzeit bekommen habe", so Dehl.

Daher folgte die logische Auflösung des Kontrakts am Ende des Vorjahres und der Wechsel Richtung Klagenfurt - inklusive Leihe in die deutsche Hauptstadt. Dabei nimmt Dehl nun in der Berliner Mannschaft, die ein Durchschnittsalter von lediglich 22,6 Jahren hat, "eine andere Rolle ein", wie er sagt. "Bei Union gehörte ich zu den Jüngsten, habe nach dem Training die Bälle getragen. Nun will ich vorangehen." Davon ist auch Viktoria-Coach Semih Keskin (35) überzeugt, sagte kurz nach dem Debüt von Dehl im Februar 2024 gegenüber dem kicker: "Laurenz ist menschlich und sportlich eine Bereicherung für uns."

Wertvolles Hintergrundwissen

Während Dehl zuletzt bei Union vom Offensivakteur zum Rechtsverteidiger umgeschult werden sollte, agiert er bei der Viktoria nun wieder im Offensivbereich, ist zumeist auf dem Flügel im Einsatz, als Zehner oder in der Sturmspitze. "Ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt. Rückblickend war es für mich aber gut, diese Erfahrung zu machen und eine andere Position kennenzulernen. Als Flügelspieler spiele ich gegen die Außenverteidiger und da hilft mir das Hintergrundwissen", so Dehl. Auch bei Austria Klagenfurt plant man mit dem 22-Jährigen "als Flügelspieler", wie die Österreicher bei dessen Verpflichtung vermeldeten.

Bis Dehl aber zur Austria in der Sommervorbereitung kommt und dann so richtig durchstarten will, sind es für den 1,80 Meter großen Fußballer mit der Viktoria noch drei Ligaspiele sowie das Berliner Pokalfinale gegen NOFV-Nord-Oberligist und Titelverteidiger TuS Makkabi. "Noch bin ich mit meinem Kopf bei Viktoria, habe mit der Mannschaft Ziele", so Dehl. "Aber ich freue mich schon auf meine Chance in Klagenfurt, wo ich mich in der höchsten Spielklasse in Österreich beweisen kann. Der Vertrag bis 2026 gibt mir Sicherheit, ist auch gut für den Kopf und eine gewisse Wertschätzung."