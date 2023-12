Viktoria kriselt - "Im Moment spielt sich einiges im Kopf ab"

Der Viktoria-Motor ist ins Stottern geraten. Die Defensive und fehlendes Selbstvertrauen bereiten Sorgen. Und im Auswärtsspiel beim Tabellenführer werden nun auch noch drei Spieler gesperrt fehlen.

Nur eine der vergangenen acht Partien gewonnen, darüber hinaus in den letzten sechs Spielen 17 Gegentore kassiert - es ist ein niederschmetterndes Zwischenzeugnis für die so furios in die Saison gestarteten Kölner. Auch gegen Aufsteiger Ulm (1:3) gelang dem Team von Olaf Janßen am Wochenende nicht der Turnaround.

Das Vertrauen fehlt

Entsprechend bedient war der Viktoria-Trainer: "Im Moment fehlt uns einfach das Vertrauen in unser Spiel", monierte der 57-Jährige, "unter dem Strich war es eine verdiente Niederlage." Gerade in der Defensive präsentiert sich der FC Viktoria aktuell vogelwild und leistet sich haarsträubende Fehler im Aufbauspiel. "Wir müssen mit allem, was wir haben, unsere Box und unser Tor verteidigen. Das ist unser erstes Thema", betonte Janßen bei "MagentaSport".

Franz Wunderlich hat als Ursache für die Ergebniskrise auch ein mentales Problem ausgemacht: "Im Moment spielt sich einiges im Kopf ab", meinte der Sportvorstand. "Wir haben nicht das allergrößte Selbstvertrauen und befinden uns in einer schwierigen Phase."

Noch besitzen die Rheinländer ein Sieben-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge, doch nach Ulm warten mit Tabellenführer Regensburg und dem drittplatzierten SC Verl vor Weihnachten zwei weitere Top-Gegner auf Viktoria. Dazwischen stehen noch das Heimspiel gegen Schlusslicht Freiburg II sowie das Landespokal-Achtelfinale beim FC Pesch auf dem Programm.

Drei Spieler gelbgesperrt

Ob Kapitän Moritz Fritz, der gegen Ulm bereits in der 37. Minute wegen Knieproblemen den Platz verlassen musste, länger pausieren muss, blieb zunächst unklar. In Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) definitiv fehlen werden Stefano Russo, Michael Schultz und Viktorias Toptorjäger Luca Marseiler (neun Treffer). Alle drei holten sich die fünfte Gelbe Karte ab.

Janßen übte sich derweil im Optimismus. "Wir sind inhaltlich sehr fleißig und auf einem guten Weg", meinte der Trainer. "Aber am Ende des Tages muss die Kugel vorne irgendwie reinfallen - und hinten weniger."