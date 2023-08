Viktoria Kölns Torwarttrainer Bade wechselt nach Saudi-Arabien

Viktoria Köln lässt seinen Torwarttrainer Alexander Bade nach Saudi-Arabien ziehen. Matthias Jaissle, Chefcoach von Al-Ahli SFC, holt den früheren Bundesliga-Keeper in sein Trainerteam. Bade erhält einen Drei-Jahres-Vertrag.

Er spielte für Bayer 05 Uerdingen, den 1. FC Köln, den Hamburger SV, den VfL Bochum, den SC Paderborn, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld. Doch jetzt wechselt Alexander Bade, inzwischen 52 Jahre alt, zum saudi-arabischen Klub Al-Ahli und übernimmt dort den Posten des Torwarttrainers.

Bade, bislang in gleicher Funktion beim Drittligisten Viktoria Köln aktiv (sein Vertrag dort wurde aufgelöst), wird damit Teil des Trainerstabes von Matthias Jaissle. Den deutschen Trainer hatte der saudi-arabische Klub Ende Juli aus seinem Vertrag bei RB Salzburg herausgekauft, was für großes Aufsehen in der Branche gesorgt hatte. Standen Jaissle doch nach erfolgreicher Arbeit in Österreich alle sportlichen Türen offen, um in naher Zukunft bei einem Spitzenklub in Europa arbeiten zu können.

Massiver finanzieller Sprung und berufliche Perspektive

Für Bade stellt der Wechsel an den Golf hingegen fraglos eine einmalige Chance dar. Hatte der aus der Jugend von TeBe Berlin stammende Keeper, der in seiner langen Spielerkarriere auf 48 Bundesliga- und 129 Zweitligaspiele kam, doch in seiner Karriere nie einen ganz großen Vertrag unterschrieben. Mit seinem Engagement in Saudi-Arabien hat er zwar noch nicht finanziell ausgesorgt, auch wenn er sich in dieser Hinsicht mit seinem Drei-Jahres-Vertrag natürlich massiv verbessert.

Vielmehr offeriert ihm das Engagement auch die Perspektive, zukünftig als Teil des Jaissle-Stabs auch bei weiteren Stationen bei renommierten europäischen Klubs dabei zu sein.

Köln, Dortmund, Wien, Budapest

Für Bade stellt Al-Ahli die sechste Station nach seiner Profi-Laufbahn dar. Zuvor hatte er Trainer Peter Stöger auf seinen Stationen beim 1. FC Köln und Borussia Dortmund als Torwarttrainer belgeitet, der ihn später auch als Sportkoordinator zu Austria Wien holte und 2021 als für die Keeper zuständigen Assistenten mit zu Ferencvaros Budapest nahm, ehe er zuletzt bei Viktoria Köln arbeitete.