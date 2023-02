Viktoria Köln: Trio um Handle vor Rückkehr

In den vergangenen drei Punktspielen blieb Viktoria Köln ungeschlagen. Nun wartet der nächste Härtetest - vor dem sich die personelle Lage entspannt.

Dreimal blieb die Kölner Viktoria zuletzt ungeschlagen, trotzte dabei den Spitzenteams Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden auf fremdem Platz sogar jeweils einen Punkt ab (zweimal 1:1). Mit 32 Zählern auf dem Konto rangieren die Domstädter damit im erweiterten Verfolgerfeld des Relegationsplatzes.

Am Montag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet mit dem SC Freiburg II aber eine weitere hohe Hürde auf die Kölner, die den Tabellenzweiten im heimischen Sportpark Höhenberg empfangen. Selbstvertrauen tanken konnte die Viktoria am Mittwochabend - im Landespokal-Viertelfinale setzte sich der Drittligist gegen das klassentiefere Aachen mit 1:0 in der Verlängerung durch (1:0; Torschütze Siebert).

Noch nicht dabei war Simon Handle, der in Dresden wegen eines Infekts hatte passen müssen. Der Routinier ist aber zurück im Training und steht gegen Freiburg zur Verfügung. Gleiches gilt für Verteidiger Moritz Fritz, der zuletzt unter muskulären Problemen litt, und den seit über zwei Monaten verletzte David Philipp. Federico Palacios (Fersenprobleme) wird gegen Freiburg hingegen fehlen.