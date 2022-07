Viktoria Köln leiht Meißner aus Hamburg

Drittligist Viktoria Köln hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Zukünftig stürmt Robin Meißner für das Team von Trainer Olaf Janßen.

Nach langer Verhandlung zieht es den 22 Jahre alte Angreifer Robin Meißner von der Elbe an den Rhein. Zuletzt ging der 1,83 Meter große Profi leihweise für Hanse Rostock auf Torejagd, nun soll er den Kader von Viktoria Köln verstärken. Im halben Jahr an der Ostsee erzielte Meißner in acht Einsätzen ein Tor, zuvor in anderthalb Jahren bei seinem Stammverein Hamburger SV traf er in 14 Spielen dreimal.

Janßen sieht "das fehlende Puzzleteil"

Viktoria Coach Janßen glaubt, nun mehr Qualität im Team zu haben: "Wir denken, dass wir mit Robin Meißner das fehlende Puzzleteil in unserer Offensive gefunden haben. Er wird uns mehr Optionen geben. Robin ist ein mehr als hochbegabter Spieler mit einem besonderen und gefährlichen Abschluss. In Sachen Torgefährlichkeit wird uns Robin noch eine ganze Menge geben."

Beim HSV hat Meißner noch einen bis 2024 gültigen Vertrag. Erst 2020 war er vom hanseatischen Stadtrivalen FC St. Pauli zum HSV gewechselt.