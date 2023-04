Viktoria Köln holt Küsters als Sportlichen Leiter zurück

Ab Mai übernimmt ein alter Bekannter die Sportliche Leitung bei Viktoria Köln. Wie der Verein am Freitag mitteilte, kehrt Stephan Küsters in die Domstadt zurück. Bereits von Juli 2014 bis Januar 2018 war er ebenfalls als Sportlicher Leiter in Höhenberg tätig.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Stephan Küsters wird ab Mai Sportlicher Leiter bei Viktoria Köln. IMAGO/Nordphoto