Viktoria Köln empfängt die Bayern in Müngersdorf

Das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München wird am 31. August im Stadion des 1. FC Köln ausgetragen. Das gab der Drittligist am Mittwoch bekannt.

Die Viktoria zieht also für die Partie gegen den deutschen Rekordmeister, die laut dem Drittligisten "wohl weit mehr ist als nur ein Spiel des Jahres", vom rund 10.000 Zuschauer fassenden Sportpark Höhenberg in die Heimstätte des 1. FC Köln um, die fünfmal so vielen Fans Platz bietet. Das Spiel, das wegen des Münchner Supercup-Spiels gegen RB Leipzig nicht wie die anderen Pokal-Partien am letzten Juli-Wochenende stattfindet, wird live in der ARD übertragen.

Wir müssten sonst viele Menschen verprellen, die seit Jahren mit unserem Verein fiebern. Viktoria-Geschäftsführer Axel Freisewinkel

Die Viktoria habe sich nach "intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten" zum Umzug von Höhenberg nach Müngersdorf entschieden. "Ein Free-TV-Spiel in der ARD würde die Infrastruktur im Sportpark Höhenberg einfach überfordern, auch die Pressetribüne wäre für das zu erwartende Medieninteresse schlicht zu klein", wird Viktoria-Geschäftsführer Axel Freisewinkel zitiert: "Zudem haben wir nach Prüfung allein der internen Ticketanfragen festgestellt, dass wir in Höhenberg kaum unsere Partner, Sponsoren, Mitglieder und Dauerkartenkunden zufriedenstellend bedienen könnten und darüber hinaus viele Menschen verprellen müssten, die seit Jahren mit unserem Verein fiebern. Wir möchten so vielen Menschen wie nur irgend möglich die Chance geben, an diesem hoffentlich großartigen Fußballabend live im Stadion dabei zu sein."

Beide Teams trafen zuletzt vor 43 Jahren aufeinander. In der 2. Runde des DFB-Pokals gewannen die Müncher damals mit 3:1.