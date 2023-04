Viktoria Köln bindet "begehrten" Führungsspieler Greger

Christoph Greger hat seinen Vertrag bei Viktoria Köln trotz anderer Interessenten verlängert. Der 26-Jährige kam im Sommer 2021 aus Unterhaching und war auf Anhieb gesetzt.

Die Viktoria aus Köln hat den Vertrag mit Christoph Greger verlängert. Für den Innenverteidiger habe es einige Anfragen gegeben, wie der Verein am Donnerstagnachmittag mitteilte. Der 26-Jährige entschied sich dennoch für einen Verbleib. Zu Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Klub keine Angaben.

Im Sommer 2021 wechselte Greger vom damaligen Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching nach Köln und war unter Trainer Olaf Janßen auf Anhieb gesetzt. Zum Zeitpunkt der Verpflichtung habe man in ihm "viel Potenzial und Perspektive gesehen", blickte der Coach in einer Pressemitteilung zurück. "Das hat er in den zwei Jahren komplett unter Beweis gestellt."

Greger "bei vielen anderen begehrt"

Die guten Auftritte Gregers, der seine Mannschaft in dieser Spielzeit schon elfmal als Kapitän auf das Feld führte, blieben auch bei der Konkurrenz nicht unbemerkt. "Er ist hier zum Stammspieler und Führungsspieler gereift und war aufgrund seiner Leistungen am Ende des Tages auch bei vielen anderen begehrt", erklärte Janßen. "Wir sind natürlich stolz, dass er sich für uns entschieden hat. Dass er von unserem Weg überzeugt ist und diesen mit uns weitergehen möchte, freut uns einfach riesig."

Bislang sammelte der gebürtige Münchener 51 Drittliga-Einsätze für die Kölner. Zusätzlich lief er zweimal im DFB- und dreimal im Mittelrheinpokal auf. "Für mich war die Verlängerung bei Viktoria der logische Schritt nach einer Zeit, in der der Verein und das Team eine hervorragende Entwicklung genommen haben", begründete der Mann aus der Jugend des TSV 1860 München seine Entscheidung. "Ich finde hier alles vor, um erfolgreich Fußball zu spielen und möchte auch weiterhin dazu beitragen, dass der Verein seine ambitionierten Ziele erreicht."

In dieser Spielzeit deutet bei den Kölnern alles auf eine sichere Platzierung im oberen Mittelfeld hin. Aktuell belegt die Viktoria Rang acht, liegt sieben Punkte hinter Dynamo Dresden auf Platz vier, der zur Relegation berechtigen würde, da der zweitplatzierte SC Freiburg II nicht Aufsteigen darf. Zuletzt blieben die Kölner sechsmal ungeschlagen, feierten drei Siege in Folge. Am Montag (19 Uhr) geht es zum Spitzenreiter SV Elversberg. Greger musste in den vergangenen Wochen allerdings mit einer Muskelverletzung passen.