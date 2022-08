Viktoria Köln besteht die "Reifeprüfung an der Hafenstraße"

Viktoria Köln reiste an die Hafenstraße und fügte Aufsteiger Rot-Weiss Essen die zweite Heimklatsche zu. Anders als im Vorjahr feierte die Janßen-Elf damit einen gelungen Saisonstart.

Im Vergleich zur abgelaufenen Saison ist Viktoria Köln der Start in die diesjährige Spielzeit mehr als gelungen: Nach drei Spieltagen hat die Elf von Coach Olaf Janßen zwei Siege auf dem Konto, vergangenes Jahr gelang den Domstädtern dieser zweite Dreier erst am zehnten Spieltag. Deshalb war die Stimmung bei den Beteiligten nach Abpfiff am Mikrofon bei "MagentaSport" entsprechend gelassen.

1:0-Torschütze Robin Meißner hob besonders den richtungsweisenden zweiten Treffer hervor: "Das Tor vor der Pause war nicht unwichtig." Der Zwei-Tore-Vorsprung kam nach der passiven Anfangsphase etwas überraschend, war aber in der Folge aufgrund der Spielanteile verdient: "In den ersten 20 Minuten war es das erwartet schwere Spiel an der Hafenstraße. Das war eine Reifeprüfung für meine Mannschaft", fasste Coach Janßen den deutlichen 4:1-Sieg gegen Aufsteiger Essen zusammen.

Ausschlaggebend war der geschlossene Auftritt der Viktoria, was auch dem Trainer direkt ins Auge fiel: "Wir hätten noch klarer und ruhiger spielen können - trotzdem war es eine gute Mannschaftsleistung. Da wächst was zusammen, da war jeder für den anderen da", lobte der 55-Jährige seine Elf und deren Zusammenhalt. Die nächste Herausforderung steht für die Kölner schon bevor, denn am Samstag reist Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden in den Sportpark Höhenberg (14 Uhr, LIVE! bei kicker).