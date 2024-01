Viktoria-Joker Mustafa wechselt zum Jahn

Bei Viktoria Köln kam Valdrin Mustafa in der Hinrunde fast ausschließlich als Einwechselspieler zum Zug (zwölf Spiele, null Tore), nun sucht er seine Chance beim Tabellenführer der 3. Liga. Jahn Regensburg nimmt den 25 Jahre alten Stürmer unter Vertrag. "Wir werden zusammen mit Valdrin daran arbeiten, dass er uns direkt weiterhelfen und sowohl in der Breite als auch in der Spitze verstärken kann”, sagt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.