Viktoria im freien Fall: 8 Spiele, 5 Punkte, 2 Fragen

Die Kölner Viktoria befindet sich im freien Fall. Wie will sie den stoppen? Und was passiert mit Trainer Olaf Janßen?

Auch er muss sich an Ergebnissen messen lassen: Olaf Janßen. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

Auch nach der achten sieglosen Partie in Folge sparte Patrick Koronkiewicz nicht mit Selbstkritik und brachte den Status quo treffend auf den Punkt: "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, besser verteidigen und vorne gieriger sein", befand Kölns Rechtsverteidiger nach dem ernüchternden 0:2 gegen den Tabellenführer SV Elversberg. Und natürlich geht der beispiellose Negativlauf mit gerade einmal fünf Punkten aus acht Spielen nicht spurlos an der Mannschaft vorüber, wie der dienstälteste Viktoria-Fußballer offen zugibt: "Es ist klar, dass wir jetzt nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen."

Herbstblues statt sorgenfreies Jahr

Der Herbstblues hat im Kölner Osten schon beinahe Konjunktur: Abgesehen von der letzten Saison startete Köln stets ordentlich, sammelte fleißig Zähler, um anschließend böse abzustürzen. Franz Wunderlich, Viktorias mächtigem Sportvorstand, sind derlei Ausfälle ebenfalls ein Dorn im Auge: "Das ärgert mich wirklich maßlos", raunzt der 59-Jährige. "Wir kommen gut rein, danach gewinnen wir auf einmal kein Spiel mehr. Wir müssen die Situation nun genau analysieren."

Die Defizite ziehen sich wie ein roter Faden durch das Spiel des FC Viktoria: In der Defensive sind die Kölner viel zu anfällig und laden ihre Gegner zum Toreschießen ein, auch weiter vorne passt aktuell kaum noch etwas zusammen, wie Olaf Janßen bemerkt: "Offensiv fehlt es uns an Durchschlagskraft", hat der erfahrene Trainer einen Mangel an Kreativität im Spiel mit dem Ball ausgemacht. Janßen, der als einer der Fleißigsten seiner Branche gilt, kann der Krise wenig abgewinnen: "Dass wir jetzt acht Spiele nicht gewonnen haben, wurmt mich extrem", sagt der 56-Jährige, der ganz andere Ansprüche hatte: Nach dem Klassenerhalt wollte man mit einem eingespielten Team ein sorgenfreies Jahr begehen und sich frühzeitig von den unteren Tabellenregionen absetzen. Nun gestaltet sich die Lage anders.

Ist Janßen noch der Richtige?

Das wirft zwei Fragen auf, erstens: Wie wollen sich die Kölner aus der Misere befreien? Aktuell wirken die Verantwortlichen etwas ratlos. Und auch Coach Janßen weiß: "Wir sollten schnell den nächsten Dreier einfahren, sonst werden wir nach unten durchgereicht." Aber ist der Trainer überhaupt noch der Richtige? Aktuell wird das mit einem klaren Ja beantwortet. Janßen ist routiniert genug, die Verhältnisse nüchtern einzuschätzen. Dennoch muss auch er sich an Ergebnissen messen lassen.