Viktoria-Coach Seitz: "Eine schöne Momentaufnahme"

Trainer Jochen Seitz ist mit der Viktoria aus Aschaffenburg zurück auf Platz 4. Dennoch richtet sich sein Blick nach unten.

"Für uns", betont Viktoria-Trainer Jochen Seitz, "ist das eine schöne Momentaufnahme". Und meint damit den aktuellen Tabellenplatz vier, auf dem sich sein Team derzeit befindet. Dies ist freilich als Überraschung einzuordnen, bedenkt man, dass die Unterfranken nach dem 17. Spieltag und der 0:1-Pleite gegen Unterhaching noch auf Platz 9 gestanden haben. Seither blieb die Seitz-Elf in fünf Partien ungeschlagen, zuletzt gab es sogar drei Siege in Folge.

Ein Umstand, von dem sich Seitz derweil aber nicht blenden lässt. Ganz im Gegenteil: Der 46-Jährige blickt sogar in der Tabelle noch immer in tiefere Gefilde. "Die Liga ist mit Ausnahme von Würzburg und Unterhaching sehr ausgeglichen", betont Seitz und fügt an: "Zum Glück haben wir uns einen ordentlichen Puffer nach unten verschafft."

Gefestigte Defensive

Dies hängt vor allem mit der Weiterentwicklung des Teams zusammen, vor allem die vergangenen drei Partien konnte die Viktoria jeweils zu null gewinnen. Die Defensive wirkt zuletzt gefestigter. "Wir haben davor auch gut gespielt, hatten aber eine Ergebniskrise", erklärt Seitz.

Außerdem hat die Mannschaft zuletzt auch offensiv mehr Effektivität und Variabilität gezeigt. In den vergangenen drei Partien trafen sieben verschiedene Akteure. Benedict Laverty sogar doppelt. Der Angreifer ist mit elf Treffern der aktuell sechstbeste Schütze der Liga. Auch deshalb geht Seitz mit viel Selbstbewusstsein in die Restsaison.