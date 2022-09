Viktoria-Coach Keskin erwartet eine Reaktion

Bei Viktoria Berlin herrscht nach sechs Spieltagen in der Regionalliga Nordost und daraus nur fünf resultierenden Punkten Ernüchterung. Ablenkung vom tristen Liga-Alltag soll nur der Landespokal schaffen.

Vor einem Jahr trennten den Greifswalder FC und Viktoria Berlin noch zwei Ligen. Ein Klassenunterschied war auch am vergangenen Sonntag deutlich auszumachen, allerdings war es der Aufsteiger aus der Oberliga, der den Drittliga-Absteiger mit einem 5:0 nach Berlin zurückschickte. Ein Ergebnis, das auch die unterschiedlichen Ansätze beider Vereine in dieser Saison in der Regionalliga Nordost widerspiegelt.

Während Greifswald sich vor allem mit erfahrenen Akteuren wie Keeper Matti Kamenz (24), Jannik Bandowski (28, Abwehr), Guido Kocer (34), Tom Weilandt (30, beide Mittelfeld) und zuletzt Stürmer Soufian Benyamina (32) verstärkte, setzen die Berliner aus Mangel an Alternativen auf die eigene Jugend. So ist der Allrounder Christopher Theisen (29) der mit Abstand älteste Akteur im Kader.

Ausgerechnet Benyamina, der in der zurückliegenden Saison noch das himmelblaue Trikot getragen und in der 3. Liga fünf Treffer für Viktoria erzielt hatte, leitete mit seinen beiden Toren das Debakel für seinen Ex-Klub ein. "Die Niederlage tut weh", sagt Viktoria-Trainer Semih Keskin.

Der 33-Jährige hatte im Vorfeld der Partie mit Verletzungssorgen zu kämpfen: Stammkeeper Marcel Köstenbauer (21) musste im Tor durch den erst 18 Jahre alten Maximilian Kinzig ersetzt werden. Dazu fallen Rechtsaußen Yousef Emghames (24) wegen Rückenproblemen und Mittelfeldspieler Enes Küc (25) aufgrund einer hartnäckigen Bänderverletzung im Sprunggelenk weiter aus. Auch die rechte Abwehrseite bereitet Keskin weiterhin Sorgen: Seit der schweren Fußverletzung von Nikell Touglo (20) wechseln sich Milos Cvjetinovic (19) und Oliver Maric (19) auf der Defensivposition ab. Die richtige Lösung habe er aber "noch nicht gefunden. Beide liegen eng beieinander".

Am Sonntag muss Viktoria im Landespokal beim Sechstligisten Berliner SC antreten. "Wir nehmen den Pokal sehr ernst", betont Keskin. Nach der Klatsche beim Aufsteiger aus Greifswald erwarte er von seiner Mannschaft, immerhin der Titelverteidiger, eine Reaktion.