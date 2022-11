Viktoria-Coach Janßen: "Aue ist kein normaler Tabellenletzter"

Der FC Viktoria Köln konnte nach neun (!) sieglosen Spielen in Folge wieder dreifach punkten. Jetzt empfangen die Rheinländer mit dem FC Erzgebirge Aue das Tabellenschlusslicht der Liga und hoffen auf weitere Zähler.

Hätten nichts dagegen, wenn am Samstag wieder ein ähnliches Bild geknipst wird: Die Spieler des FC Viktoria Köln. IMAGO/Eibner

Der Saisonverlauf des FC Viktoria ist bis dato sehr inkonstant. Nachdem die Kölner neun Punkte aus den ersten vier Spielen geholt hatten, brachen sie ein und waren bis zuletzt über neun Partien hinweg sieglos. Am vergangenen Wochenende konnte diese Negativserie mit einem 3:1-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt gestoppt werden, durch den die Viktoria auf Platz neun sprang.

Erneuten Rückschlag verhindern

Um nicht wieder in eine Negativspirale zu geraten, sollte im Spiel gegen Tabellenschlusslicht Aue erneut etwas Zählbares herausspringen. Cheftrainer Olaf Janßen weiß: "Aue ist kein normaler Tabellenletzter. Ich rechne nicht damit, dass sie sich hinten reinstellen und mauern, sondern damit, dass sie das Zepter versuchen werden in die Hand zu nehmen und uns früh unter Druck setzen."

Wir dürfen uns auf ein knackiges Spiel einstellen. Olaf Janßen

Mit acht Punkten aus den vergangenen fünf Partien weißen die Sachsen eine deutlich bessere Bilanz als der FCV auf, der in diesem Zeitraum nur fünf Zähler einfahren konnte. Janßen erwartet ein "knackiges Spiel" und einen FC Erzgebirge, der versuchen wird, "alles in die Waagschale zu werfen", um schnellstmöglich die Abstiegszone zu verlassen.

Janßen muss Leistungsträger Sontheimer ersetzen

Der 56-jährige Cheftrainer muss sich außerdem überlegen, wie er seinen gelbgesperrten Leistungsträger Patrick Sontheimer ersetzt. Der 24-Jährige kam im Sommer 2021 von den Würzburger Kickers an den Rhein und startete in allen 14 Spielen der aktuellen Saison von Anfang an (kicker-Notenschnitt 3,11).