Viktoria-Cheftrainer Janßen verlängert beim "spannendsten Projekt in der 3. Liga"

Viktoria Köln hat den Vertrag mit Cheftrainer Olaf Janßen verlängert. Der 55-Jährige ist seit einem Jahr bei den Rechtsrheinern tätig.

Bei den Domstädtern genießt Janßen hohe Wertschätzung, wie Geschäftsführer Andreas Rettig in einer Mitteilung des Drittligisten darlegt: "Olaf Janßen steht wie bisher kein anderer Trainer für den neuen Weg der Viktoria. Seine hohe Identifikation und sein klares Bekenntnis zur Nachwuchsförderung dokumentieren das." Wie lange der neue Vertrag läuft, teilte der Verein nicht mit.

Der Viktoria hatte sich Janßen vor einem Jahr angeschlossen und den zwischenzeitlich in die Nähe der Abstiegsränge gerutschten Klub zum sicheren Klassenerhalt in der vergangenen Saison geführt. "Ich habe noch nicht fertig", sagt Janßen, der seinen Vertrag "aus mehreren Gründen" verlängert: "Viktoria Köln ist das aktuell spannendste Projekt in der 3. Liga, deshalb bleibe ich gerne an Bord. Ich will als Cheftrainer das Team weiterentwickeln, junge Spieler einbauen und in den nächsten Jahren meinen Part dazu beitragen, dass der Klub sportlich erfolgreich ist."

"Das fühlt sich einfach gut an"

Es gehe jetzt aber erstmal darum, den Klassenverbleib in der 3. Liga zu schaffen. Nach 23 Partien steht die Kölner Viktoria auf dem 13. Rang, sechs Punkte vor der Abstiegszone.

Ex-Profi Janßen (241 BL-Spiele) verfügt über reichhaltige Erfahrung. Der gebürtige Krefelder arbeitete als zunächst in unterschiedlichen Funktionen bei Eintracht Frankfurt, 1860 München und Rot-Weiss Essen. Später assistierte er Berti Vogts als Co-Trainer bei der Nationalmannschaft Aserbaidschans. Als Cheftrainer war er bei Dynamo Dresden und beim FC St. Pauli tätig, arbeitete auch im Trainerstab beim VfB Stuttgart, beim VfL Wolfsburg und von Hertha BSC. Bereits von Januar bis Juni 2018 war er als Cheftrainer der Viktoria tätig. "Köln ist meine Heimatstadt, das macht mir die Entscheidung noch leichter", sagt er und betont: "Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass totales Vertrauen zwischen Trainer und den Verantwortlichen herrscht. Das fühlt sich einfach gut an."