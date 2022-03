Viktoria Berlin verpflichtet Toku als Cheftrainer

Viktoria Berlin hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Farat Toku tritt die Nachfolge von Aufstiegscoach Benedetto Muzzicato an.

Toku verfügt über langjährige Erfahrung als Trainer von Wattenscheid 09. Beim ehemaligen Bundesligisten war der heute 41-Jährige zwischen Januar 2015 und Oktober 2019 angestellt. Zwischenzeitlich fungierte er auch als Sportlicher Leiter. Zuvor arbeitete er beim SV Wilhelmshaven und kurzzeitig als Co-Trainer beim Wuppertaler SV. Im Mai 2021 schloss Toku den Lehrgang zum Fußballlehrer ab und erfüllt damit die DFB-Anforderungen.

"Erstmals in der Geschichte von Viktoria Berlin mussten wir einen Trainer mit Pro Lizenz und der damit notwendigen Qualifikation für die 3. Liga finden", beschreibt Viktoria-Sportdirektor Rocco Teichmann die Trainersuche in der Mitteilung des Klubs. Am Ende "konnten wir aus einer Vielzahl von Bewerbern und Empfehlungen einen kleinen Kandidatenkreis formen", aus dem schließlich Toku als optimale Wahl hervorging. "Farat passt mit seinem Temperament und seinen Qualitäten optimal zu uns", ist sich Teichmann sicher.

Toku, der sich die beiden vergangenen Niederlagen gegen Freiburg und Halle im Stadion angeschaut hat, hatte seit einer Woche Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen und war einer von drei heißen Kandidaten geführt. Nun erhält er nach kicker-Informationen einen Vertrag bis zum Saisonende.

Toku, der zu seiner aktiven Zeit vor allem in der Regional- und Oberliga unter anderem für Wattenscheid und Preußen Münster spielte, soll den Drittliga-Aufsteiger zum Klassenerhalt führen. Mit noch einem ausstehenden Nachholspiel rangiert die Viktoria aktuell auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz, einen Zähler vor der Abstiegszone (zwei beim erwarteten Punktabzug für Türkgücü München).

"Wir wollen nun fleißig sein und in den kommenden Tagen und Wochen intensiv arbeiten, um unser Ziel, den Klassenerhalt, frühestmöglich zu erreichen", sagt der neue Coach, der von seinem neuen Arbeitgeber überzeugt ist: "Menschlich und fußballerisch lassen sich sehr viele Parallelen zu Viktoria Berlin ziehen. Ich stehe für vieles, wofür der Klub auch steht und habe das Gefühl, dass es zwischen uns passt."

Viktoria Berlin hat im neuen Kalenderjahr eine bislang schwache Bilanz vorzuweisen: In sieben Spielen gelang nur ein Remis (beim 1:1 gegen Verl), das Torverhältnis steht nach dem 1:4 in Halle am Mittwochabend bei 4:20. Zudem wurde der Klub von Personalsorgen geplagt, musste im Winter außerdem Tolcay Cigerci (sieben Tore, sieben Assists) ziehen lassen. Mitte Februar hatte sich der zweimalige deutsche Meister durchaus unerwartet von seinem Aufstiegscoach Muzzicato getrennt. David Pietrzyk hatte als Interimstrainer übernommen, nun folgt Toku.

Dessen Debüt steigt am Montagabend, wenn die Viktoria zum Krisenduell bei Schlusslicht Havelse antritt. Zuvor wird er mit der Mannschaft ab Samstag ein Kurztrainingslager in Barsinghausen beziehen, um sich optimal auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten zu können.