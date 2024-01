Viktoria Berlin verliert Stammkeeper Kinzig nach Mainz

Es ist ein empfindlicher Winterabgang für Regionalligist Viktoria Berlin: Torhüter Maximilian Kinzig (20) kehrt der Nordost-Staffel den Rücken und wechselt in den Südwesten zur Zweitvertretung des FSV Mainz 05.

Maximilian Kinzig geht nach Mainz: Der Drittplatzierte der Regionalliga Nordost muss sich also nach einem neuen Stammkeeper umsehen. IMAGO/Picture Point

Maximilian Kinzig verlässt noch im Winter Viktoria Berlin. Der 20-jährige Torwart unterschreibt nach einer herausragenden Hinrunde (nur 14 Gegentore in 16 Spielen, achtmal zu Null) beim Bundesliga-Nachwuchs einen Vertrag bis 2027. Der Transfer sei bereits ein Vorgriff auf die neue Saison, schreiben die Mainzer in ihrer Meldung: "Wir haben ihn schon länger intensiv beobachtet, er ist ein großes Torwart-Talent und konnte als Stammtorhüter in der Regionalliga Nordost bereits wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich sammeln", lobt Volker Kersting, Direktor Nachwuchs beim FSV. Beide Vereine vereinbarten Stillschweigen über die Transfermodalitäten.

Kinzig war 2020 von Hertha 03 Zehlendorf nach Berlin-Lichterfelde gewechselt und spielte für Viktoria zunächst in der Junioren-Bundesliga, ehe er den Sprung in die erste Mannschaft vollzog. Im Alter von 17 Jahren bereits unterschrieb er einen Profivertrag beim damaligen Drittligisten. Der 1,90 Meter-Mann avancierte nach dem Abstieg in die Regionalliga Nordost zum Stammtorhüter.

"Werden die Lücke schließen"

"Wir sind unheimlich stolz darauf, dass wir einem weiteren Spieler den Weg in den Profifußball geebnet haben. Es zeigt, dass unsere Arbeit auch auf höchstem Niveau wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Natürlich stellt das sportlich einen Verlust dar, aber wir freuen uns für den Jungen, dass er diese Chance erhält, und werden die Lücke schließen", kündigt Viktoria-Sportdirektor Bernd Nehrig an. Mit Florian Horenburg (21) und Niklas Petzsch (19) stehen aktuell noch zwei junge Keeper nahezu ohne Regionalliga-Erfahrung im Kader.

"Ich bin sehr dankbar für die zurückliegenden vier Jahre bei Viktoria, in denen ich von allen Seiten das Vertrauen entgegengebracht bekommen habe und mich weiterentwickeln konnte. Es ist nicht selbstverständlich, dass so konsequent auf junge Spieler gesetzt wird", sagt Kinzig, der betont: "Der Wechsel ist der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt meiner Karriere. Es ist das erste Mal für mich, dass ich aus meiner Heimatstadt Berlin weg bin, also beginnt auch ein neuer Lebensabschnitt."