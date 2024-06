Viktoria Berlin: Trio kehrt nach Leihende nach Klagenfurt zurück

Das Mittelfeld-Trio Laurenz Dehl (22), Iba May (26) und Moritz Berg (20) verlassen nach Leihende den FC Viktoria Berlin und kehren zu Stammverein Austria Klagenfurt zurück. Berg (10 Einsätze) schloss sich bereits im vergangenen Sommer den Himmelblauen an, im Winter stießen May (9 Spiele) und Dehl (15 Spiele, 4 Tore) hinzu. Nur Letzterer konnte sich jedoch einen Stammplatz erarbeiten.