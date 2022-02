Viktoria Berlin trennt sich von Trainer Muzzicato

Viktoria Berlin hat sich von Trainer Benedetto Muzzicato getrennt. Dies gab der Drittligist einen Tag nach der 0:2-Niederlage in Wiesbaden bekannt.

"Wir haben die letzten Wochen gemeinsam eingehend analysiert und in den vergangenen Tagen sehr offene Gespräche geführt. Nach den Spielen gegen Eintracht Braunschweig und Wehen Wiesbaden sind wir einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um an die erfolgreichen Auftritte in der Hinserie anknüpfen zu können", wird Viktorias Geschäftsführer Peer Jaekel auf der Vereinswebsite zitiert.

Wir erhoffen uns durch diese Veränderung, dass bei der Mannschaft und dem gesamten Staff neues Feuer entfacht wird. Sportdirektor Rocco Teichmann

Damit zogen die Hauptstädter die Konsequenzen aus der jüngsten Misserfolgsserie. Im Jahr 2022 wartet Viktoria noch auf den ersten Ligasieg und musste in fünf Partien vier Niederlagen bei nur einem Remis hinnehmen. Gegen Braunschweig (0:6) und gegen Wiesbaden (0:2) gelang zudem nicht einmal mehr ein Treffer. "Die sportliche Tendenz war zuletzt nicht optimal. Wir erhoffen uns durch diese Veränderung, dass bei der Mannschaft und dem gesamten Staff neues Feuer entfacht wird, um die vor uns liegenden Aufgaben bestmöglich zu meistern", sagte Sportdirektor Rocco Teichmann.

Muzzicato übernahm Viktoria Berlin im Sommer 2019 und führte den Verein zwei Jahre später in die 3. Liga. Zum Abschluss der Hinrunde lagen die Berliner mit 23 Punkten auf dem Mittelfeldplatz zwölf. Seitdem sind nur vier Punkte hinzugekommen, mittlerweile liegt die Viktoria nur noch einen Zähler vor den Abstiegsrängen. "In der aktuellen Situation möchte ich den Weg frei machen für jemanden, der einen neuen Drive und neue Anreize in das Team bringen kann. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein nur das Beste und hoffe, dass am Ende der Klassenerhalt steht. Den hätten sich die Jungs wirklich verdient."

Wer Viktoria Berlin vor dem Abstieg bewahren soll, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, schnellstmöglich einen Nachfolger zu präsentieren, der optimal zu uns passt. Bestenfalls soll der neue Trainer noch in der kommenden Woche übernehmen. Wir nehmen uns bei der Entscheidungsfindung aber die notwendige Zeit", ergänzte Jaekel. Bis der neue Mann auf der Kommandobrücke feststeht, wird das Team von Co-Trainer David Pietrzyk und Athletik-Trainer Roman Steinweg betreut.