Viktoria Berlin: Teichmann verlängert und will NLZ-Traum verwirklichen

Geschäftsführer Rocco Teichmann hat seinen Vertrag beim FC Viktoria 1889 Berlin bis 2026 verlängert. Ganz oben auf seiner Agenda steht weiterhin ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) für die Himmelblauen. Der Weg dorthin ist jedoch steinig.

Der FC Viktoria 1889 Berlin hat den auslaufenden Vertrag mit Geschäftsführer Rocco Teichmann um zwei weitere Jahre bis einschließlich Juni 2026 verlängert. Gemeinsam mit Sportdirektor Bernd Nehrig soll der ehemalige Innenverteidiger die Entwicklung bei den Himmelblauen weiter vorantreiben.

"Es freut mich sehr, dass mir weiter das Vertrauen ausgesprochen wird und ich die Möglichkeit bekomme, die Zukunft unseres Vereins weiterhin entscheidend mitgestalten zu können. Viktoria ist für mich ein Herzensprojekt", betont Teichmann.

"Die nächsten Meilensteine setzen"

Zeljko Karajica, CEO von Hauptgesellschafter SEH, spricht von "einem wichtigen Signal nach innen und außen. Wir sind froh, den Weg gemeinsam mit Rocco Teichmann weitergehen zu können. Er kennt den Verein sowie das Umfeld wie kaum ein anderer und ist hochmotiviert, mit Viktoria die nächsten Meilensteine zu setzen."

Einer dieser nächsten Meilensteine soll die Errichtung eines eigenen Nachwuchsleistungszentrum sein, denn der Fokus soll in der Zukunft auf der Jugendarbeit und der Ausbildung junger Spieler liegen, um diesen über die erste Mannschaft den Weg in den Profifußball zu ebnen. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unserem Konzept und unserer Philosophie richtig liegen", so Teichmann.

Der 38-Jährige kritisiert allerdings die mangelnde Unterstützung von außerhalb. "Der FC Viktoria 1889 Berlin hat eine der größten Jugendabteilungen in Deutschland, übernimmt damit auch eine unschätzbare soziale Arbeit und wird seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Die Herausforderungen sind riesig und wir wünschen uns stärkeren Support durch den Bezirk und die Stadt. Hier ist definitiv Luft nach oben und es muss etwas passieren", wünscht sich Teichmann mehr Teilhabe von außen.